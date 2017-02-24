パピレスが運営する電子書籍レンタルサイト「Renta!」では、計37作品の電子書籍が無料で試し読みできるキャンペーンを実施している。キャンペーン期間は、最長で3月27日まで。作品は、会員登録なしでも読むことができる。

ラインナップは、『昭和元禄落語心中』『となりの怪物くん』『まほろ駅前多田便利軒』『死人の声をきくがよい』『スクール人魚』『バビル2世 ザ・リターナー』『IS＜インフィニット・ストラトス＞』『眠れる惑星』『長閑の庭』『シートン』『事件屋稼業』など計37作品(各1～3巻まで)。

昭和元禄落語心中

満期で出所の模範囚の与太郎(よたろう)が釈放されて向かった先は、町の寄席だった。昭和最後の大名人・八雲(やくも)が刑務所で演った「死神」が忘れられず、弟子入りするために泣きつく。現在TBS、MBS、BS-TBSなどでTVアニメ第2期放送中。

