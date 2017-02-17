パピレスが運営する電子書籍レンタルサイト「Renta!」では、計49作品の電子書籍が無料で試し読みできるキャンペーンを実施している。キャンペーン期間は、最長で3月2日まで。作品は、会員登録なしでも読むことができる。

ラインナップは、『大奥』『彼岸島』『蟲師』『悪の教典』『寄生獣 フルカラー版』『ヒストリエ』『トクサツガガガ』『くーねるまるた』『富士山さんは思春期』『ぼくは麻理のなか』『いぬやしき』など計49作品(各1～3巻まで)。

大奥

男子のみを襲う謎の疫病が国中に流行り、男子の数が激減。男女の立場が逆転した世界に生まれた貧乏旗本の水野は、大奥へ奉公することを決意する。数々の漫画賞を受賞し、2010年には二宮和也&柴咲コウで映画化、2012年には堺雅人&多部未華子でドラマ化、堺雅人&菅野美穂で映画化と様々な形で展開している。

