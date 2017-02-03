パピレスが運営する電子書籍レンタルサイト「Renta!」では、計59作品の電子書籍が無料で試し読みできるキャンペーンを実施している。キャンペーン期間は、最長で3月3日まで。作品は、会員登録なしでも読むことができる。

ラインナップは、『一週間フレンズ。』『GIANT KILLING』『宇宙兄弟』『監獄学園』『王様ゲーム』『ドクムシ』『鉄民』『天獄の島』『きょうのキラ君』『MARS』『マダム・プティ』など計59作品(各1～3巻まで)。

一週間フレンズ。

いつも一人ぼっちのクラスメイト・藤宮香織は、1週間で友達の記憶が消えてしまう。主人公の長谷祐樹はそれでも友達になりたいと願い、何度でも友達になっていく。シリーズ累計150万部を突破し、川口春奈と山崎賢人による映画化作品『一週間フレンズ。』が2月18日より全国で公開される。

