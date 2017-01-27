パピレスが運営する電子書籍レンタルサイト「Renta!」では、計29作品の電子書籍が無料で試し読みできるキャンペーンを実施している。キャンペーン期間は、最長で2月9日まで。作品は、会員登録なしでも読むことができる。

ラインナップは、『競女!!!!!!!!』『銀の匙 Silver Spoon』『ミスミソウ【三角草】』『G戦場ヘヴンズドア』『からくりサーカス』『シグルイ』『世界はボクのもの』、また『マエストロ』『ミュジコフィリア』『コドモのコドモ』『トトの世界』といったさそうあきら作品など計29作品(各1～3巻まで)。

競女!!!!!!!!

水の上に浮かぶ「ランド」と呼ばれるステージで、尻や胸を駆使し、最後まで立っていた選手が勝者となる競技・競女。トップ選手を目指し、選ばれし美少女アスリートたちが肉体をぶつけ合う熱血バトル漫画。2016年10月から12月まで、TOKYO MX・BS11ほかにて放送していた。

『銀の匙 Silver Spoon』(小学館刊、2月9日まで) 『ミスミソウ【三角草】』(ぶんか社刊、2月6日まで) 『G戦場ヘヴンズドア』(小学館刊、2月9日まで) 『からくりサーカス』(小学館刊、2月9日まで) 『シグルイ』(秋田書店刊、2月8日まで)

