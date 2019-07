山崎はるか(やまざきはるか)。1991年6月27日生まれ。神奈川県出身。アーツビジョン所属。主な出演は『アイドルマスター ミリオンライブ!』春日未来役、『ハヤテのごとく! CAN'T TAKE MY EYES OFF YOU』水蓮寺ルカ役、『異能バトルは日常系のなかで』神崎灯代役、『モンスター娘のいる日常』メロ役など

撮影:西田航(WATAROCK)