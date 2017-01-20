パピレスが運営する電子書籍レンタルサイト「Renta!」では、計32作品の電子書籍が無料で試し読みできるキャンペーンを実施している。キャンペーン期間は、最長で2月16日まで。作品は、会員登録なしでも読むことができる。

ラインナップは、『突然ですが、明日結婚します』『男水!』『探偵少女アリサの事件簿 溝ノ口より愛をこめて』『猫ヶ原 分冊版 1巻 猫、太刀振るまい鈴が鳴る』『新宿スワン 歌舞伎町スカウトサバイバル』『刻刻』『バジリスク～甲賀忍法帖～』『モンクロチョウ』『リヴィングストン』『フリンジマン』『黄昏流星群』など計32作品(各1～3巻まで)。

突然ですが、明日結婚します

「専業主婦になりたい女」と「絶対に結婚したくない男」という価値観の会わない2人が出会い、次第にひかれ合いながら恋愛模様を繰り広げていくラブコメディ。フジテレビ系月9ドラマとして実写化され、西内まりやとflumpoolの山村隆太が共演する。

『男水!』(白泉社刊、2月14日まで) 『探偵少女アリサの事件簿 溝ノ口より愛をこめて』(幻冬舎コミックス刊、1月31日まで) 『猫ヶ原 分冊版 1巻 猫、太刀振るまい鈴が鳴る』(講談社刊、2月2日まで) 『新宿スワン 歌舞伎町スカウトサバイバル』(講談社刊、2月2日まで) 『刻刻』(講談社刊、2月2日まで)

(マイナビニュース広告企画:提供 パピレス)

[PR]提供：