海外のユニークなガジェットや便利なデジタル周辺機器を国内で輸入販売する上海問屋から、性能や操作性にこだわったゲーミングマウス「エルゴノミクス ゲーミングマウス」が登場した。上海問屋の通販サイトのほか、同ブランドを運営するドスパラでも販売している。価格は1,999円(税込)。

「エルゴノミクス ゲーミングマウス」は、追従性に優れたAVAGO製の超精密光学センサーを搭載したゲーミングマウス。本体サイズは、幅約65×高さ約35×奥行き約123ミリで、重量約136グラム。接続インタフェースはUSBを採用している。

左右のクリックボタンにはオムロン製のスイッチを採用し、軽快で滑らかなクリック感を実現している。本体の形状に「エルゴノミクスデザイン」を用いることで、手のひらに程よくフィットし、スピーディー、かつ快適な操作性が両立されている。また、ゲーミングマウスにありがちなゴツゴツ感があまりなく、女性にも受け入れやすいデザインだ。

加えて、マウス本体にメモリー機能を持つのも特長。付属の専用ソフトを介することで、各ボタンの機能やマクロ、DPIなどをカスタマイズして本体に記録できるため、別のPCに接続した場合にも同じ設定でマウスを使用することが可能だ。設定内容は5つまで保存ができ、プレーするゲームに合わせて手軽に切り替えられるので、場所を問わず自分にあった設定でマウスを使える。

ボディにはカラーが変化するLEDライトを内蔵している。ライトの色は、赤、青、緑、紫、黄色の5色で、マウスの5段階の解像度DPI(1,000/1,750/2,500/3,500/4,000)の設定に合わせて色が変わるほか、底面のスイッチで消灯させることも可能だ。

同社の担当者は、「オシャレなボディに加えて、自分に合った設定を保存可能な賢いゲーミングマウスです。操作性とデザインにこだわりました。日本人の手にフィットする大きさ。ゲーミングマウスに求められる、スピーディーで正確な操作を実現できます。また、優しいデザインは女性にもオススメです。インテリアを損なわないよう、ゴツゴツ感を排除しました。本体にプリントされている『FANG』の文字とマークは、オリジナルのロゴマーク。血が滴る牙をモチーフにしており、ソフトなデザインの中に、強いイメージも醸し出しています。すでにゲームをプレイしている方はもちろん、これからゲームを始める方も、是非このゲーミングマウスでお楽しみください」とコメントしている。

