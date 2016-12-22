パピレスが運営する電子書籍レンタルサイト「Renta!」では、計36作品の電子書籍が無料で試し読みできるキャンペーンを実施している。キャンペーン期間は、12月27日、1月5・10・16・18日まで。作品は、会員登録なしでも読むことができる。

ラインナップは、『3月のライオン』『海街diary 蝉時雨のやむ頃』『失恋ショコラティエ』『ACCA13区監察課』『ハチミツとクローバー』『シグルイ』『神アプリ』『あさひなぐ』『スティーブズ』『1518! イチゴーイチハチ!』『100万円の女たち』など計36作品(各1～3巻まで)。

3月のライオン

幼いころに事故で家族を失ったプロ棋士の主人公・桐山零が、3姉妹と出会うことで少しずつ変わり始めていくストーリー。現在、NHKでアニメが放送中で、来年3月18日と4月22日に前・後編2部作で、神木隆之介主演・大友啓史監督による実写映画が公開される。

