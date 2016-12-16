パピレスが運営する電子書籍レンタルサイト「Renta!」では、計34作品の電子書籍が無料で試し読みできるキャンペーンを実施している。キャンペーン期間は12月20・21・26・27日まで。作品は、会員登録なしでも読むことができる。
ラインナップは、『小林さんちのメイドラゴン』『王家の紋章』『こいいじ』『L・DK』『PとJK』『金の国 水の国』『オーダーメイド』『デリバリー』『それでも僕らはヤってない』『瑠璃宮夢幻古物店』『ろんぐらいだぁす!』『投票げぇむ あなたに黒き一票を』『Romsen Saga』など計34作品(各1巻、一部2～3巻まで)。
小林さんちのメイドラゴン
独り身OLの小林さんの元に、メイド服を着ると美少女に変身するドラゴンが押しかけて同居するストーリー。来年1月から、TOKYO MX、ABCテレビ、テレビ愛知、BS11でアニメ版が放送される。
『王家の紋章』(秋田書店刊、12月26日まで)
『こいいじ』(講談社刊、12月26日まで)
『L・DK』(講談社刊、12月26日まで)
『PとJK』(講談社刊、12月26日まで)
『金の国 水の国』(小学館刊、12月26日まで)
『オーダーメイド』(芳文社刊、12月26日まで)
『デリバリー』(芳文社刊、12月26日まで)
『それでも僕らはヤってない』(芳文社刊、12月26日まで)
『瑠璃宮夢幻古物店』(双葉社刊、12月27日まで)
『ろんぐらいだぁす!』(一迅社刊、12月21日まで)
『投票げぇむ あなたに黒き一票を』(スクウェア・エニックス刊、12月20日まで)
『Romsen Saga』(スクウェア・エニックス刊、12月20日まで)
(マイナビニュース広告企画:提供 パピレス)
