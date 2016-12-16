パピレスが運営する電子書籍レンタルサイト「Renta!」では、計34作品の電子書籍が無料で試し読みできるキャンペーンを実施している。キャンペーン期間は12月20・21・26・27日まで。作品は、会員登録なしでも読むことができる。

ラインナップは、『小林さんちのメイドラゴン』『王家の紋章』『こいいじ』『L・DK』『PとJK』『金の国 水の国』『オーダーメイド』『デリバリー』『それでも僕らはヤってない』『瑠璃宮夢幻古物店』『ろんぐらいだぁす!』『投票げぇむ あなたに黒き一票を』『Romsen Saga』など計34作品(各1巻、一部2～3巻まで)。

小林さんちのメイドラゴン

独り身OLの小林さんの元に、メイド服を着ると美少女に変身するドラゴンが押しかけて同居するストーリー。来年1月から、TOKYO MX、ABCテレビ、テレビ愛知、BS11でアニメ版が放送される。

