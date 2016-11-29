海外のユニークなガジェットや便利な周辺機器などを日本向けに輸入販売する上海問屋が、卓上用ジェットコースター「DIYスペースレール」を発売した。価格は税込(以下同)2,999円から。

DIYスペースレールは、パーツを組み立てることによりコースを自由に設計できる卓上サイズのジェットコースター。製品はレベル別に「Lv.3」(DN-914209)、「Lv.6」(DN-914210)、「Lv.9」(DN-914211)の3タイプが用意されている。いずれも対象年齢は15歳以上。"ループ"、"ポイント"、"エレベーター(別売の単2形乾電池×1が必要)"といったパーツを駆使して、アクロバティックな仕掛けの卓上ジェットコースターを作ることが可能だ。

完成後は、付属のボールを転がして遊べる。組み立て式を採用したことで、自由な創造性、発想力、集中力を育むための玩具としても適している。また、インテリアにもなるとアピールする。いずれのタイプにもサンプルコースの作成マニュアル(英語・中国語)が付属しているので、初めてでも簡単に組み立てることができる。

レールの長さは、Lv.3が1.6メートル、Lv.6が6メートル、Lv.9が7メートル。ボールはそれぞれ3個、8個、12個付属する。サンプルコースの組み立てサイズは、Lv.3が約710×約200×約360mm、Lv.6が約1,250×約300×約430mm、Lv.9が約1,180×約420×約630mm。複数の商品を組み合わせれば、土台となるベースと使用パーツが増え、より大型でバリエーションに富んだコースの作成が可能になる。価格は、Lv.3が2,999円、Lv.6が5,999円、Lv.9が7,999円。

同社の担当者は、「今回のスペースレールは、自宅で自由にジェットコースターが作れると好評を得ております。レベルは3タイプありますが、どれも出来上がった姿は壮観です。思わず皆に披露したくなる迫力のクオリティで、自慢のDIY作品になることは間違いありません。また、仕掛け満載のコースターのため、作り上げる達成感と完成したコースで楽しめるという、2つの魅力がある商品です。同じレベルでも、パーツを追加すればより巨大な複雑なコースを作ることも可能です。是非、年末年始にご家族でお楽しみください」とコメントしている。

