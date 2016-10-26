世界中のユニークなガジェットやPC周辺機器を輸入販売する上海問屋はこのほど、超低音～超高音まで忠実に再現したハイレゾ音源対応の高音質ヘッドホン「DN-914055」の販売を開始した。価格は税込6,999円。

ハイレゾ音源の再生に対応したヘッドホン「DN-914055」は、低音・中音・高音のいずれにも偏らずに超低音域～超高音域までをバランスよく再生できる製品だ。搭載する40mm大口径ドライバはダイナミックレンジの幅が広く、大胆に鳴らす一方で繊細な表現も可能。音楽のジャンルを問わずクオリティの高いサウンドを楽しめる。

また、光沢のあるブラックとシルバーが調和したデザインは高級感があり、外観の良さでも目を引く。イヤーパッドにはクッション性が高く肌触りも快適なレザータイプの採用。着けてすぐ実感できるような快適な装着感を実現した。これによりによって長い時間着けたままでもストレスなく音楽を聴くことができる。

イヤーパッドはレザータイプの素材を使用

DN-914055が対応するハイレゾ音源とは、一般的な音楽CDよりもマスター音源に近い情報量を持つ高解像度の音楽データのこと。情報量が多く、CDでは再生できない空気感や臨場感を表現できる。この「ハイレゾ音源対応 高音質ヘッドホン」は、ハイレゾ規定の周波数帯域での再生を確認済み(Jeita方式)であり、存分にハイレゾサウンドを味わえる。

製品仕様は、再生周波数帯域が5Hz~40kHz、最大入力が40mW、感度が104db/1mW、インピーダンスが16Ω。接続プラグ(接続端子)は3.5mmステレオミニプラグ(L-ストレート型)を採用し、本体サイズは縦約196mm×横約155mm、イヤーパッドの直径は約90mm。オーディオケーブル(3.5mmステレオミニプラグ / 長さ約1.2m)が付属する。

担当者は、「今回のヘッドホンは上海問屋初のハイレゾヘッドホンであり、上海問屋をアピールする役割を担えるほどの能力をもつヘッドホンになりました。搭載された40mmハイレゾドライバは低域から超高域まで聞きやすい素直な音を再生し、ハイレゾ音源を味付けなしに原音に近い形で表現できるよう調整されています。また、インピーダンス値も16Ω、モバイル機器から直接つないでいただいても、十分な音量を確保出来ます。装着感も本体280g程の重量に、クッション性の高いイヤパッドの組み合わせで、重さを感じない装着感を実現しました。これにより、屋内外共に快適なリスニングができるようになっています」とコメントしている。

(マイナビニュース広告企画：提供 上海問屋)

[PR]提供：