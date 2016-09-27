海外のユニークなガジェットや便利な周辺機器などを日本向けに輸入販売している上海問屋が、自分好みにカスタマイズが可能な変形ゲーミングマウス「DN-913992 」を販売している。同製品は、マグネットでパーツを合体・分離させて、変形することが出来る。価格は8,999円(税込)。

同製品の本体サイズは幅約92ミリ×高さ約40ミリ×奥行き約130ミリ、重量約163グラム。ケーブルの長さは約168センチ。レーザーによる読み取り方式のゲーミングマウスで、DPIは600/1000/2000/3600/8200。OSはWindows 10/8.1/8/7に対応している。

マウス本体の他に、上下左右に装着できる11種類のパーツが同梱。ユーザーは、左側面用、右側面用、上面用の各3種類、底面用の2種類のパーツを組み合わせて、フォルム、手のフィット感、操作感などを自分の好みに合わせて形を変えることができる。一部のパーツには追加のボタンを装備しているものもあり、セッティング用のソフトを利用して機能拡張も行える。なお、専用ソフトはweb上よりダウンロードできる。

また、マウス本体には、マウス操作の感度を示す「DPI設定」が一目でわかるLEDライトのメーターと、上面・底面を光らせるLEDライトを搭載。暗い場所でも問題なく使える他、専用ソフトを使えばライトの光り方を変更することも可能だ。

担当者は「本製品の最大の特徴は、マグネットで形態を変形できることです。自分の手にあったサイズに調整することで、より快適で使いやすいマウスを作ることができます。ゲーミングマウスとしての性能も十分で、お好みでボタンのセッティングも可能。ゲーミングマウスをお探しの方は、ドスパラ上海問屋コーナーにてご用意しておりますので、ぜひ店頭で展示品に触れてみてください(※一部店舗を除く)」と製品のアピールをしている。

(マイナビニュース広告企画：提供 上海問屋)

[PR]提供：上海問屋