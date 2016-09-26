海外のガジェットを日本向けに輸入販売している上海問屋から前面のパネルにある100個のカラーLEDライトでドット絵などを自由に作成できるBluetoothスピーカー「AuraBox」が登場した。価格は7,980円(税込)。

同製品は、縦横約11センチ、奥行き約5センチ、重さ約373グラムと軽量でコンパクトなスピーカー。Bluetoothを搭載しているため、スマートフォンなどとワイヤレスで接続できる。と同時に、アプリと連携することも可能だ。

容量2000mAhのバッテリーを内蔵。4時間の充電で約6時間連続使用が可能だ。背面にフルレンジスピーカーを搭載している以外に、前面には100個のカラーLEDライトを搭載。音楽を再生するだけでなく、スマートフォンのアプリを使って、10×10マスのドット絵を自由に作成してLEDを光らせたり、ドット絵によるアニメーションを表示させることができる。

その他、LEDライトを利用して、再生中のサウンドの様子をイコライザーとして表示したり、光の粒子をイメージしたライトアップなどの視覚効果を楽しんだり、温度計表示や時計表示機能、電話やメール、SNSでの着信をLEDディスプレーで通知する機能、ハンズフリー通話など多彩な機能を兼ね備えている。

アプリは、iOS7.0以降のiPhone、iPad、Android4.3以降のスマートフォン/タブレットに対応。スピーカーの再生周波数帯域は60Hz～20KHz、最大出力5W、感度78db。外部機器との接続インターフェースはBluetoothの他に、3.5mmステレオミニジャックも接続可能。

担当者は「本製品の最大の特徴は、アニメーションを作って遊べるという点です。10×10マスのLEDライトに自分の好きな絵を表示させることができるので、最大8枚までの絵をアニメーションのように動かしたり、再生中のサウンドに合わせて動くイコライザーや光の粒子をイメージしたライトアップなど、さまざまな視覚効果を楽しめます。また、現在の時刻や温度の表示も可能で、スピーカーとしての機能以上に便利で楽しめる製品となっています。ドスパラ上海問屋コーナーに展示品がございますので、ぜひご確認ください!(※一部店舗を除く)」と製品のアピールをしている。

