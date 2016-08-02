海外のユニークなデジタルガジェットや便利な周辺機器の輸入販売を手掛ける上海問屋は、大容量のモバイルバッテリー「DP-MB10000BK」を発売した。価格は3,499円。

同製品は、パナソニック製のリチウムイオン電池を採用した容量10000mAhのモバイルバッテリー。1回の充電時間は約5時間で、一般的なスマートフォンなら約4回フル充電できる。約500回の繰り返し充電に耐用する。

また、2基の充電用ポートを備え、2台同時に充電可能だ。2基のうち1基は急速充電用の"Qualcomm Quick Charge 2.0" に対応している(iOS端末は除く)。本体サイズは縦99×横64.7×奥行21.5mm、重量は221.2g。本体のほかにmicroUSBケーブルが付属する。

販売元の担当者によると「これだけの容量があれば、使うたびに充電する必要がなく大変便利。スマホライフに安心をもたらす大容量モバイルバッテリーです」とのこと。また、「バッテリー残量を示すLED付きなので、電池切れもすぐにわかります。スマホ2台の同時充電や、タブレットと同時に充電することも可能です。アンドロイド端末なら急速充電に対応しているので緊急時も安心ですね。街中でのスマホゲームが一般的になってきた昨今、当製品とともに街に繰り出してみてはいかがでしょうか」と製品をアピールしている。

