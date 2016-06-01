海外のユニークなガジェットや便利なアイテムなどを日本国内で販売している上海問屋が大型サイズのスマホにも装着可能な「3D VRゴーグル」を発売した。価格は2,799円(税込)。

iPhone6s Plusサイズの大型スマホも装着可能な「3D VRゴーグル」

VRゴーグルは、左右に分かれたステレオペア仕様の画像や動画を立体的に観ることで、簡単にバーチャルリアリティ体験ができる装置として最近人気となっているアイテム。上海問屋からこのほど登場した「3D VRゴーグル」は、スマホを固定するホルダーが約60～83mmの範囲で稼働し、4～6インチサイズのiPhone・スマートフォンに対応できるのが特長だ。

本体サイズは幅約104×高さ約97×奥行約145mm、重量は約378g。スマートフォンを収めるケース部分のフタはマグネット式を採用し、開閉が簡単。前面のパネルを外せば、カメラを利用したARアプリも使用できる。

同ゴーグルはゴムベルトで頭部に固定することができ、面ファスナーにより長さも調整可能。顔が当たる部分はクッション性のある素材を採用し、快適な装着感を実現。汗で湿ってしまうスポンジ製のクッションでなく、汗や皮脂の拭き取りが容易なPU製を使用している。

同社の担当者は「従来ではiPhone 6S Plusの5.5インチサイズまでに対応した製品が多かったのですが、6インチクラスの端末も増えてきたこともあり、スマートフォン以外の液晶端末にも柔軟に対応できるような仕様になっています。端末をスプリングが入ったホルダーで挟み込む仕様なので設置も簡単。ケーブルなどが左右どちらからでも出せるようになっていたり、レンズの左右の幅調節だけでなく、前後の焦点距離調節に対応したのも大きな特徴で、使い勝手のよさにもこだわっています。初めてスマートフォンでのVRを体験したいと考えている方にはおすすめの商品だと思います」とアピールしている。

(マイナビニュース広告企画：提供 上海問屋)

[PR]提供：上海問屋