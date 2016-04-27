間近に迫ったGW。旅行や帰省で長距離移動をする方も多いのでは? そんな長距離移動のお供としておすすめなのが「マンガのイッキ読み」。とはいえ、今はとくに気になる作品がない……という方もいるはず。

そこでマイナビニュースでは、300名の方に「GWにイッキ読みしたいマンガ」に関するアンケートを実施した。その結果から、編集部おすすめのマンガを5つピックアップ。ストーリーが面白いのは大前提。最新のトレンドや往年の名作もおさえた、長距離移動にピッタリの作品をドーンと紹介しよう。

ちはやふる

広瀬すず主演での実写映画化、2度のテレビアニメ化と快進撃が止まらない『ちはやふる』。競技かるた(百人一首)というユニークな題材を通して、高校生たちのフレッシュで熱い青春ストーリーを描いた作品だ。

アンケートでは、「映画を観て原作にも興味が出たので読んでみようと思う(22歳・女性 専門学校生)」、「映画では千早の過去が描かれていなかったのでマンガで読みたい(33歳・男性 会社員)」、「映画化されて話題になっているので読んでみたい (30歳・女性 主婦)」など、映画をきっかけにマンガを読みたくなったという声が多数寄せられた。

他にも「イッキ読みして、競技かるたの駆け引きを楽しみたい(41歳・男性 会社員)」といった競技かるた自体に興味を持ったというコメントも。千早、太一、新の一途な思いが交差する胸キュンなストーリー展開で、少女マンガの枠を超え老若男女から支持されている。

アイアムアヒーロー

大泉洋主演で実写化され、世界各国の名だたる映画祭で絶賛され高い評価を受けている『アイアムアヒーロー』。2009年にビッグコミックスピリッツで連載が開始されて以来、累計600万部超の大ベストセラーとなっている。

マンガ家アシスタントの英雄が、謎のウイルスによってゾンビ化した"ZQN(ゾキュン)"に襲われ、逃亡中に出会った女子高生の比呂美、元看護師の藪とともに戦いながら生き延びていくパニックホラー作品だ。

アンケートでも「海外での評価が高く、映画の前評判もいいのでまとめて読みたい(35歳・女性 会社員)」、「映画を観る前にマンガで予習したい(21歳・女性 会社員)」などのコメントが多く見られた。これまでにない新感覚エンタテイメントに、ハマる人が急増中だ。

鋼の錬金術師

(C)Hiromu Arakawa/SQUARE ENIX

2度のテレビアニメ化に映画化、小説にもなるなど、現在も多くのファンによって愛されている『鋼の錬金術師』。2001年から2010年にかけて月刊少年ガンガンで連載された、大ヒットファンタジーマンガだ。

ストーリーは、人体錬成の失敗により左足を失った主人公・エドワードと、体を失った弟・アルフォンスが、体を取り戻すために〝賢者の石〟を探す旅の様子を描いている。

(C)Hiromu Arakawa/SQUARE ENIX

アンケートでは「お小遣いで最初に購入したマンガ。久々に読みたい(26歳・男性 無職)」、「ずっと読んでいても飽きない(34歳・女性 会社員)」など、何度も読み返しているという意見が多く寄せられた。命の重さや尊さを扱いながらも、少年マンガらしいギャグシーンもあるなど、独特の世界観で多くのファンを魅了し続けている。

ゴルゴ13

マンガ界で”もっとも有名な殺し屋”といっても過言ではない『ゴルゴ13』。不可能とも思える狙撃依頼を高額な報酬で引き受け、超一流の技と優れた能力で任務を遂行するスナイパーだ。

作品中では、ゴルゴ13を抹殺しようとする人物や勢力との戦い、世界情勢なども描かれている。

「ハードボイルドな世界観に憧れる(54歳・男性 会社員)」、「完璧に仕事をこなすデューク東郷を見て、ゴールデンウイーク後の仕事に臨みたい(46歳・男性 会社員)」など、中高年を中心とした男性層からの支持は絶大! 1968年にビックコミックにて連載を開始してから一度も休載することなく現在も続く、超ロングセラーの名作だ。

亜人

映画やTVアニメ化が話題の『亜人』は、決して死なない新人類〝亜人〟と、それを追う日本国政府の戦いを斬新なアクションと繊細な心理描写で描くSFアクション作品。

下校時に交通事故に遭い、即死した高校生の主人公・永井圭が、その直後に生き返ったことで亜人と認定され、全人類から狙われるというストーリー。多額の懸賞金がかけられた少年の、全人類を相手にした逃亡劇を描いている。

「ストーリーがわくわくする。映画やアニメにはなかったシーンをマンガでじっくり読みたい (45歳・女性 会社員)」と、マンガでしか味わえない物語の緊張感や焦燥感に夢中になっている人が多数！ 極限の戦い、人間ドラマを余すところなく体感できる逸品だ。

いかがでしたか? ちなみに、移動中の新幹線や電車の中で読むなら、パピレスが運営する電子貸本サービス「Renta!」が便利！上記の作品を持参しなくても、スマートフォンやタブレットで読める他、アプリを使って作品をダウンロードしておけば、ネットがつながらない環境や海外旅行中でも読むことができる。

さらに、「Renta!」では、100冊無料キャンペーンを実施中。今回紹介した『ちはやふる』、『アイアムアヒーロー』の1～3巻や、『亜人』の1巻など、様々なマンガの無料試し読みができる。長距離移動の新たなお供に、ぜひ活用してはどうだろう。

100冊無料キャンペーン

『ちはやふる』 1～3巻 (講談社刊、5月12日まで) 『鉄民』 1巻 (双葉社刊、5月9日まで) 『好きっていいなよ。』 1～2巻 (講談社刊、5月8日まで) 『亜人』 1巻 (講談社刊、5月26日まで) 『アイアムアヒーロー』 1～3巻 (小学館刊、5月15日まで)

『医龍』1～3巻 (小学館刊、5月11日まで) 『Dr．コトー診療所』1～3巻 (小学館刊、5月11日まで) 『おたんこナース』1巻 (小学館刊、5月11日まで) 『たそがれたかこ』1巻 (講談社刊、5月12日まで) 『累』 1巻 (講談社刊、5月9日まで)

『僕の小規模な生活』1巻 (講談社刊、5月12日まで) 『ヤンキー君とメガネちゃん』1～3巻 (講談社刊、5月12日まで) 『神さまの言うとおり FROM THE NEW WORLD』1巻 (講談社刊、5月12日まで) 『仮面ライダーSPIRITS』1巻 (講談社刊、5月12日まで) 『きみはペット』1巻 (講談社刊、5月12日まで)

(マイナビニュース広告企画 提供：パピレス)

[PR]提供：パピレス