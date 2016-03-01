「侍箸」をご存じだろうか。「さむらいばし」と読む("じちょ"じゃないよ)このアイテム、その名の通り日本刀を模したお箸なのである。そんな「侍箸」と大人気ゲーム『刀剣乱舞-ONLINE-』がコラボしたスペシャルなアイテムが、現在大好評発売中だ。今回、「侍箸×刀剣乱舞」を手に入れることができたので、細部や使い心地などを紹介していくことにしよう。

「刀剣乱舞×侍箸」は3種類 セット内容

と、その前に『刀剣乱舞-ONLINE-』について簡単におさらい。『刀剣乱舞-ONLINE-』は、2015年1月からサービスを開始した刀剣育成シミュレーションゲーム。名だたる名刀を擬人化した「刀剣男士」を集めて育成し、歴史を守るために敵を倒すという内容だ。この刀剣男士、個性豊かなキャラクターがたくさん。人気が爆発し、さまざまなコラボアイテムが登場している。今回の「侍箸」もその一つというわけだ。

考えてみれば『刀剣乱舞-ONLINE-』は、刀を模した「侍箸」とのコラボにぴったり。価格もお手頃だし、場所も取らないし、しかも実用的! ファンなら迷うことなくゲットしたいアイテムである。

さて、そんな刀剣男士バージョンの「侍箸」は現在、3種類発売されている。モチーフになっているのは、加州清光、三日月宗近、大和守安定だ。ゲーム内でも人気の高い面々で、納得のラインナップである。

では一つずつ紹介しよう。

まず加州清光。新撰組の沖田総司が使用していたとされる打刀である。鞘の色は深い赤。黒とのコントラストは上品な美しさを醸しだしており、普通の箸ではあまり見ないカラーリングだけに目を引くこと間違いなしだ。

続いて三日月宗近。平安時代の刀工、三条宗近作の太刀。天下五剣の一つで、その中でも最も美しいと評されるだけのことはあり、色合いも優雅。といってもお箸として特に違和感のない色なので、普段使いもできそう。細かいところなんだけど、柄の部分の細かい造り込みまで再現されているのに驚いた。

最後は大和守安定。新撰組の沖田総司が使用していたとされる打刀で、黒を基調とした渋い色合い。会社や学校でお弁当を食べるのに使っていても、パッと見では刀、それも『刀剣乱舞-ONLINE-』の大和守安定と気づく人は少ないかも。マイ箸として常用するのにぴったりだ。

なお、三組のお箸を眺めていて驚いたのが鍔の作り込み。かなり細かいところまでしっかり再現されていて、完成度がとても高いのである。こういう細かいこだわりがあるとないとでは高級感が全然違う。

鍔部分の細かい作り込みに驚く

個性豊かな三組の「侍箸」だが、実はもう一つ、「侍箸」ならではの特典がある。ずばり、刀掛台型箸置だ。

箸置きです 家紋入り!

要するに箸置きなんだけど、形が刀掛台型になっているため、刀を床の間に飾っているかのような気分にひたれるのである。しかも、ちゃんと紋入り! 箸だけでなく、飾るための台までしっかり用意されているのは、使わずに飾っておきたい派にもうれしいのではないだろうか。

ちなみにこの刀掛台型箸置だが、パーツが3つに分かれた状態でパッケージに入っており、組み立て式となっている。組み立て作業自体はとても簡単だが、パーツを組み合わせる際の接合部の形が左右で異なるので間違えないように注意したい。

さて、観賞用としても最高な「侍箸」だが、やっぱりお箸は実用品。実際に使ってみることにしよう。

気になるのは通常のお箸にはない鍔の部分だ。ここを握ってしまうと鍔同士が干渉してお箸がうまく動かないので、少し下を持つようにしよう。「侍箸」はそこそこ長さがあるので使いにくいということはないだろう。

実用品なので使います さりげなく見せていく

柄と鍔のところ以外は普通のお箸なので、慣れてしまえばすいすいスムーズに使える。先端にすべり止め加工がされているのもポイントが高い。お箸として必要な機能性はちゃんと備えている。

実際に「侍箸」を使って食べているところを知人に見せたところ、「柄のところがチラチラ見えて何だろうと気になった」と興味津々の様子。そりゃ、気になるよね。自分も思わずガン見してしまうと思う。

こうして見ると完全に刀だなぁやっぱり

ということで、お箸としての使い勝手も悪くない「侍箸」。だけどやっぱり、これだけ出来がいいと使わずに飾っておきたくなるなぁ。でも、実際に使って見せびらかしたいし……。何だったら観賞用と実用で同じのを二つ買っておくのもありかも。ぜひこの調子でほかの刀剣男士コラボモデルも出してほしいものである。

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