今日はこの春から大学生になる2つ年上の幼なじみ、彩香と久々に会う。
大学ってどんなところなんだろう? 誘惑も多いだろうな。彩香、かわいいからすぐに彼氏ができちゃったりして……。
あぁ、心配で仕方ない。
彩香に彼氏ができてしまう前に、急いで告白しなければ!というわけで、勇気を出してデートに誘ってみた。
デート場所は彩香が住む女子寮のある街。待ち合わせ場所のカフェにいくと彩香スマホを見ながら待っていた。
「あ、久しぶり! 寒いし早く中に入ろっ!」
昔からどこへ行くにも主導権を握るのは、いつも彩香のほう。そこに惹かれてしまったんだ。
寮で出来た友達の話、最近行った映画の話などひとしきり話した後、トイレに立つ僕。
戻ったら彼氏ができたか聞いてみようかな。
それともいきなり告白してもいいのだろうか。
あれ、彩香、スマホを見ながらすごく楽しそうな表情をしてる。こんな彩香の表情、見たことがない。
やっぱり男か?
「あっ、スマホで漫画を読んでたの。さっきまで読んでたんだけど続きがどうしても気になっちゃってさ。ごめんごめん。で、話の続き、なんだっけ?」
どうりで……デート中、ちょっとだけ上の空だと思ってたんだ。ちょっと安心。でも電子書籍って使ったことないなぁ。アプリの登録とかいろいろと面倒くさそうだけど。
「え～、そんなことないよ。結構カンタンに使えるよ! お姉さんが教えてあげる! まず今、アプリが……って話してたけど『Renta!』はアプリがなくても読めるよ。スマホだけじゃなく、パソコンとかタブレットでも読めるし」
へぇ! 僕でもカンタンに電子書籍ライフが始められるってこと? で、そもそも「Renta!」ってなに?
「漫画とか雑誌がスマホやパソコン、タブレットなんかで読めるサイトなの。無料の作品もあるから、とにかく飽きないの! おかげで毎晩寝不足だよ～」
目をキラキラさせて漫画について熱弁している彩香
……やっぱりかわいい。
「ちょっと! なにボーっとしてるの。会員じゃなくても読める作品もあるけど、会員になると会員限定の無料コンテンツも楽しめるんだよ。いろんなキャンペーンもやっていて、過去にはコミック100冊無料キャンペーンなんていうのもあったし」
何て太っ腹なんだ。
「じゃぁ、登録してあげる。ほら、スマホ貸して!」
「登録はカンタン。メールアドレスとパスワード、ニックネーム、あと性別を入れればできちゃうの。ほら!」
ホントだ。女の子に登録してもらうのは、ちょっとカッコ悪いけど……。
「次に読みたい漫画を探してみて。さっきも言ったように無料サンプルが読めるから、まずはお試しで見てみたら?」
「続きが読みたいならチケットを買えばいいの。『Renta!』では、チケットを使うと読みたい漫画がレンタルできるんだ。チケットは1枚108円だけどまとめ買いしたらちょっとお得になるんだよ」
へぇ～。彩香、何でも知ってるんだな。
「他にもまだまだおもしろいものがたくさんあるの。例えばこの『絵ノベル』」
おっ! 下にスクロールしていって読みやすい!背景もついてるし、なんか書籍っていうようりアドベンチャーゲームみたいだ。
「あとは『コミックシアター』。漫画っていうよりも、動画に近い楽しみ方ができるの」
漫画というよりは映画を観てるみたいだなぁ。BGMや効果音がついてる作品もあるみたいだし。
「どう? 楽しめそう?」
じゃあ、さっそく何かマンガを1冊読んでみようかな。
どれどれ……。
「一生迷ってろ…!そして失い続けるんだ…貴重な機会(チャンス)をっ!」
あっ……、このセリフ。今の僕にはすごく刺さる。ここでウジウジしてたら貴重なチャンスを失ってしまう!!
「彩香、僕と付き合ってくれ!」
「えっ?…………」
「う～ん……」
しばしの沈黙。やっぱり想いは秘めておいたほうが良かったのかな。
「しょうがないな。君のカノジョになってあげるとしますか!」
うそ……ホントに!?
「その代わり、デートは私の行きたい場所優先ね!じゃあ早速いこっか!」
おめでとう、僕! 勇気を出して良かった! 僕の背中を押してくれた「Renta!」にも感謝。
これからも彼女を喜ばせる言葉を「Renta!」の漫画で勉強しなきゃ。
しかも漫画だけじゃなく、小説や雑誌もあるから、話のネタには困らなそう。これを読んだあなたにもし、ほんの少しの勇気が必要なら「Renta!」を試してみては?
Renta! では漫画がいっぱい配信中!
『孤独のグルメ』
久住昌之/扶桑社
『ピース オブ ケイク』
ジョージ朝倉/祥伝社
『orange』
高野苺/双葉社
『刃牙道』
板垣恵介/秋田書店
『進撃の巨人 attack on titan』
諫山創/講談社
『監獄学園』
平本アキラ/講談社
大貫彩香
・最新DVD「恋愛風景」スパイスビジュアルが発売中!
※2/27(土)には秋葉原ソフマップアミューズメント館にて発売記念イベントを開催予定
・静岡朝日テレビ「DO MALL TV」レギュラー出演中
・オフィシャルブログ「SAYAKA’S DAILY LIFE」
