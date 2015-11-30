マイナビニュースは、電子貸本サービス「Renta!」とコラボしたプレゼントキャンペーンを実施する。Renta!提供の検定企画をTwitterで拡散したくれた方の中から抽選で10名に、同社の商品をレンタルすることができるチケット10枚(1,080円相当)をプレゼントする。

同キャンペーンの対象となる記事は、11月30日に掲載された「おすすめ漫画診断 ～動物漫画編～」と題した検定企画。検定後の結果ページに表示されるツイートボタンからツイートした方が対象者となる。

おすすめ漫画診断 ～動物漫画編～



■応募期間: 2015年11月30日から2015年12月15日まで

■賞品:チケット(1,080円相当):10名様

■応募方法:twitterアカウント(@mn_campaign)をフォロー後、「おすすめ漫画診断 ～動物漫画編～」結果ページのツイートボタンからツイートしていただく。

■当選者への連絡:当選者には応募締め切り後、マイナビニュースのアカウント@mn_campaignより、ダイレクトメッセージにて送付先情報(受取人氏名、年齢と現住所が確認できるもの、電話番号)を伺います。ダイレクトメッセージ送信後24時間以内にご連絡のない場合、フォローを外された場合(その場合ダイレクトメッセージを送付できません)は当選を無効とさせていただきます。



■応募条件:日本国内にお住まいの方、応募時の年齢が満20歳以上であること(未成年者は応募不可)※当選時に20歳以上であることを免許証などで確認させていただきます。





応募にあたって以下を必ずお読みください。応募には以下の「個人情報取扱いについて」に同意いただく必要があります。「個人情報取扱いについて」に同意いただけない場合はプレゼント抽選の対象となりません。



(1)個人情報取扱いについて:マイナビでは個人情報保護マネジメントシステムを構築し、正しい個人情報の取扱および安全管理につきましてできるだけの体制を整え、日々改善に努めています。当社が運営するマイナビニュースにおいて、読者の皆様からお預かりする個人情報は、プレゼントの発送などに利用いたします。



(2)開示等、個人情報の取り扱いについてのお問い合わせ:株式会社 マイナビ メディアコミュニケーション事業本部 ニュースメディア事業ユニット 編集部 制作課 〒100-0003 東京都千代田区一ツ橋1-1-1パレスサイドビル news-reader@mynavi.jp



(3)個人情報保護管理者:株式会社 マイナビ 管理本部長 personal_data@mynavi.jp

