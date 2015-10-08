2013年にドラマ化、今年9月より映画化された漫画『みんな! エスパーだよ!』は、テレキネシスでスカートをめくったり、女子更衣室に全裸でテレポーテーションするなど、ゲスで残念なエスパー達が活躍するサイキックコメディー。

平凡な高校生「鴨川嘉郎」はある日、他人の心が読めるようになる。その能力を使って好きな子の心をつかもうとするが、ヘンタイのエスパーたちにことごとく邪魔されてしまうというストーリーだ。

誰もが持っていそうな人には言えない欲望……それがもし、超能力で実現可能になってしまったら、あなたはどうするだろうか? そこで今回、マイナビニュースでは、マイナビ会員に向けて「人に言えない欲望を超能力で叶えることができたらどうするか」に関してアンケートを行った。

みんなが使いたがっている超能力はコレだ!

まずは第1問。「あなたには人に言えない欲望はありますか? 」という質問をしてみたところ、なんと「いいえ」と答える人が60％という驚きの回答。みんな欲望はないのだろうか? しかし冷静に考えてみれば、人には言えない欲望を、匿名とはいえ、なんでマイナビニュースのアンケートに答えないといけないのか? ゲスな欲望だらけの筆者でさえ、クールに「いいえ」と答えてしまうかもしれない。

そんな中、「はい」と答えた人たちに「その欲望を叶えるために超能力を1つ身につけることができます。その能力を選んでください」と質問してみた。テレパシー(読心術)やテレキネシス(念力)、テレポーテーション(瞬間移動)など一般的な超能力に加え、治癒能力やパイロキネシス(発火能力)といったマニアックなものも用意した。

一番多かったのはテレポーテーション。好きなところへ瞬時に移動できるという誰もが憧れる超能力である。

「世界中を旅したい」(男性・43歳 技術職)

「遅刻をなくす」(女性・31歳 事務系専門職)

「毎日ぎりぎりまで寝て、一瞬で出勤したい。帰りも仕事が終わったらすぐに家に帰りたい」(女性・28歳 販売職)

『みんなエスパーだよ!』に登場する「榎本洋介」は、テレポーテーションを使うことができるが、肉体しか移動することができないため、能力を使うと全裸になってしまうという欠点がある。このキャラクターは露出狂なので、むしろ喜んでいるが、大きな力を得るには、相応の代償が必要だということなのかもしれない。

次に多かったのは透明人間。

「全裸で街を歩く」(女性・25歳 事務系専門職)

「いろいろ見たい」(女性・41歳 事務系専門職)

「いろんないたずらができそう」(女性・27歳 営業職)

「女性に触れてみる」(男性・37歳 技術職)

「普通では入れないところに潜入できるから」(男性・29歳 販売職)

「透明になって女湯に忍び込む」(男性・22歳 販売職)

男性からは予想通りのエロ回答がでてきたが、女性から過激な回答が得られた。もちろん、『みんなエスパーだよ!』には透明人間が登場するが、彼は物語の最重要登場人物であるため、詳しくは漫画でチェックしていただきたい。

マイナビニュース史上稀に見る珍回答の数々……

そのほかの珍回答を紹介していこう。

透視能力

「美しい女性がどんな下着を付けているか見てみたい」(男性・50歳以上 定年退職)

飛行能力

「夜に人に見られないように、気になる人の行動を見に行く」(女性・32歳 事務系専門職)

テレパシー

「洗脳する」(女性・48歳 クリエイティブ職)

今回のレポート、このままではただの珍回答集になってしまいそうなので、治癒能力を求める人たちに多かった、心温まる回答も紹介したい。

「傷ついた人を治す」(女性・32歳 事務系専門職)

「心の傷を癒したい」(女性・27歳 技術職)

「老化した肌を若返らせる」(女性・37歳 事務系専門職)

いろいろな回答があったものの、一番気になった回答は、

「富を築く、悪い人間をこらしめる、道徳あふれる理想の世界を築くことが可能だから」(男性・28歳 事務系専門職)



それ、「デ●ノート」の見過ぎだから!

いかがだっただろうか? 漫画『みんな! エスパーだよ!』では、超能力者たちがそれぞれの能力を使って自分の欲望を叶えている。それは魅力的なことでもあり、とても危険なことでもある。内に秘めた欲望を実行してしまわないよう、この漫画を読んで欲求を抑えてはいかがだろうか?

