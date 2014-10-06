食欲の秋。昔からよく言われますが、その由来はどこから来たのでしょうか？ 辞典で調べてみると「天高く馬肥ゆる秋」という言葉が出てきました。

これは古代の中国、秋になると到来する蒙古人（騎馬民族）を恐れた当時の農民達のエピソードを元にしたことわざです。

転じて現代では、収穫の秋、食欲の秋を象徴する言葉として使われています。 そこで今回マイナビニュースは「電子貸本Renta!」に協力いただき、診断ゲーム「おすすめグルメ漫画診断 秋の飲・食編」をリリースしました。

選択肢に答えていくと、あなたにピッタリのグルメコミックをおすすめしてくれる当ゲーム。ぜひあなたにぴったりな作品を見つけて、楽しい秋を満喫して下さい。

尚、結果はツイッターでつぶやくこともでき、抽選で5名様に「Quoカード1000円」のプレゼントをご用意しております。ぜひこの機会にご応募ください。

文=黒豆大好き

●応募要項



応募期間： 2014年12月31日まで ※今回は第1回抽選となります



賞品：「Quoカード1000円」：5名様



応募方法：twitterアカウント（@mn_campaign)をフォロー後、『おすすめグルメ漫画診断』で遊んで頂き、結果をツイートしていただく。



当選者への連絡：当選者には応募締め切り後、マイナビニュースのアカウント@mn_campaignより、ダイレクトメッセージにて送付先情報（送付先住所、受取人氏名、電話番号）を伺います。ダイレクトメッセージ送信後24時間以内にご連絡のない場合、フォローを外された場合（その場合ダイレクトメッセージを送付できません）は当選を無効とさせていただきます。



当選条件：日本国内にお住まいの方



