多忙を極めるビジネスパーソンに朗報となる電子書籍配信サイトが登場！

スキマ時間を活用して、自分を高めよう！

ビジネス書や実用書を読んで、自分を磨きたい、スキルアップを図りたい…。そう思いながらも日々の仕事に追われて、読書はおろか、本を探す時間もない…。そんな多忙なビジネスパーソンにとって、電子書籍配信サイト「パピレスプラス」は朗報となることだろう。

■「パピレスプラス」の特徴。

書籍を一冊ごとに販売するのではなく、一冊の書籍のコンテンツを分冊、複数の記事情報にして販売することで、ユーザーは自分が欲しい情報だけをチョイスし、PCやスマートフォンでスピーディに閲覧することができる。しかも1記事10円から閲覧が可能だ。

たとえ通勤電車の中でも、ネット環境さえあれば、ビジネス書や実用書の中にある知りたい情報だけをキャッチすることができる。

多忙なビジネスパーソンに時間の賢い使い方と新しい自己啓発のスタイルを提供する「パピレスプラス」。その魅力を紹介する。

日本の電子書籍配信サービスのパイオニアが提供する、新しい発想とシステムによる閲覧スタイル。

ビジネス書から恋愛実用まで幅広いジャンルを網羅

株式会社パピレスは、日本で最も早く電子書籍配信サービスを始めた企業だ。 1995年の創業以来、「電子書店パピレス」や電子書籍のレンタルサイト「電子貸本Renta!」、小説や漫画・イラストの投稿が誰でも無料で出来て読み放題の電子書籍投稿・編集サイト「upppi（ウッピー）」など、多彩なサービスを展開。

電子書籍コンテンツを提供する出版社は約600社。

日本の電子書籍ビジネスをリードする企業として、現在、累計販売部数1億冊を達成している。

そのパピレスが今年の6月にオープンした新しい電子書籍配信サービス、それが「パピレスプラスだ。

「パピレスプラス」が扱うジャンルは、主にサラリーマンやOLに人気のビジネス・実用・雑学系の書籍だが、最大の特徴は“一冊の書籍を複数のコンテンツに分冊、記事化して配信している”点にある。記事化されたコンテンツは最低10円から購入できる。

書籍をまるごと一冊購入して閲覧する従来の電子書籍とは、まったく異なる閲覧スタイルを提供する「パピレスプラス」。その狙いと活用法を株式会社パピレスの春原氏と杉本氏に伺った。

いつでも、どこでも、欲しい情報だけをチョイスし、スピーディに読む。いま、電子書籍の購入は一冊から分冊へ。

「電子書籍を賢くご活用いただけます」と語る春原さん（コンテンツ企画営業部）

「パピレスプラス」は、「仕事が忙しくて本を読む時間がない…」というビジネスパーソンに、書籍内容に含まれた、さまざまな情報をスマートフォンなどの端末を使って、手軽に、短時間で閲覧できるサービスを提供する、まったく新しい電子書籍サイトです。

■どんなところが新しいのですか？

一冊の書籍を章や記事ごとに分冊して配信しているので、ユーザー様は自分が必要とする情報だけを選んで購入することが可能です。この「一冊の書籍を分冊で配信する」という発想は、スマートフォンでの利用を前提にしています。

スマートフォンの特性は、いつでも、どこでも、手軽に、すばやく情報を得られること。本を読む時間のない多忙なユーザー様でも、分冊された短い記事であれば、移動中や空き時間に購入して読むことができます。

閲覧の際にアプリなどをインストールする必要もありません。ネット環境があれば気になる記事をすぐ購入し、ブラウザベースで読むことができます。

■記事の購入はどのように？

記事の購入はプリペイド式のポイントを事前購入するシステムです。最も安い記事で1記事10円から購入できますので、価格面でも気軽にご利用いただけます。 もちろん書籍1冊単位での購入も可能ですから、まず、興味のある記事を読んで、もっと読みたいと思ったら、その書籍を1冊購入するなど、本探しのナビゲーター的な活用もできます。