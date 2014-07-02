

みなさん、今日もボーイズラブ・コミックのある人生を過ごしていますかー!? とはいえ、 ボーイズラブ・コミックは世の中に星の数ほどありますから、どれを読んだらいいか分からない……そんな方も多いと思います。そこで今回マイナビニュースは「電子貸本Renta!」に協力いただき、診断ゲーム「おすすめBL漫画診断」の第二弾をリリースしました。

選択肢に答えていくと、あなたにピッタリのボーイズラブ・コミックをおすすめしてくれる当ゲーム。今回はジャングルを舞台とし、イラストは漫画家の大月クルミ氏に、作品の見どころ解説はBL帯レビューで有名な山田井ユウキ氏に担当いただきました。ぜひあなたにぴったりなボーイズラブ・コミックを見つけてください。

尚、結果はツイッターでつぶやくこともでき、抽選で5名様に「Quoカード1000円」のプレゼントをご用意しております。ぜひこの機会にご応募ください。

応募要項 応募期間： 2014年12月31日まで ※今回は第3回抽選となります 賞品：「Quoカード1000円」：5名様 応募方法：twitterアカウント（@mn_campaign)をフォロー後、『おすすめBL漫画診断』で遊んで頂き、結果をツイートしていただく。 当選者への連絡：当選者には応募締め切り後、マイナビニュースのアカウント@mn_campaignより、ダイレクトメッセージにて送付先情報（送付先住所、受取人氏名、電話番号）を伺います。ダイレクトメッセージ送信後24時間以内にご連絡のない場合、フォローを外された場合（その場合ダイレクトメッセージを送付できません）は当選を無効とさせていただきます。 当選条件：日本国内にお住まいの方 個人情報取扱いについてのご注意： 応募にあたって以下を必ずお読みください。応募には以下の「個人情報取扱いについて」に同意いただく必要があります。「個人情報取扱いについて」に同意いただけない場合はプレゼント抽選の対象となりません。 (1)個人情報取扱いについて：マイナビでは個人情報保護マネジメントシステムを構築し、正しい個人情報の取扱および安全管理につきましてできるだけの体制を整え、日々改善に努めています。当社が運営するマイナビニュースにおいて、読者の皆様からお預かりする個人情報は、プレゼントの発送などに利用いたします。 (2)開示等、個人情報の取り扱いについてのお問い合わせ：株式会社 マイナビ メディアコミュニケーション事業本部 ニュースメディア事業ユニット 編集部 制作課 〒100-0003 東京都千代田区一ツ橋1-1-1パレスサイドビル news-reader@mynavi.jp (3)個人情報保護管理者：株式会社 マイナビ 管理本部長 personal_data@mynavi.jp

