[実力試し]HTML5 認定試験 Lv2 想定問題 (86) High Resolution Time APIの説明
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開発ソフトウェア
マイナビ出版発行の書籍からIT関連の問題を引用し、出題していきます。皆さまの実力をお試しください。
今回は、『HTML5プロフェッショナル認定試験 レベル2 対策テキスト&問題集』から。認定試験を想定した問題なので、連続正解者は受験を考えても良いでしょう。
【問題】 High Resolution Time APIの説明で正しいものを選びなさい。
A. DOMHighResTimeStampはミリ秒の精度の時刻を表す。
B. DOMHighResTimeStampはナノ秒の精度の時刻を表す。
C. Performanceオブジェクトのnow()メソッドは、文書のナビゲーションの開始時点からの経過時間を返す。
D. Performanceオブジェクトのnow()メソッドは、1970年1月1日0時0分からの経過時間を返す。
【出典】
『HTML5プロフェッショナル認定試験 レベル2 対策テキスト&問題集』
「HTML5プロフェッショナル認定試験」の「レベル2」対応の解説書。大人気JavaScript勉強会「JSオジサン」のメンバーが執筆。全320ページ。
「レベル2」は「HTML5を活用した動的なWebアプリケーションを開発・設計・製作できる」スキルを備えているIT技術者であることを認定するもので、Webシステム開発者、スマートフォン アプリ開発者、フロントエンド プログラマー、HTMLコーダー、サーバサイド エンジニア、Webデザイナー、Webディレクターといった職種の方々を対象にしています。
＜目次＞
- Chapter1 速習JavaScript入門
- Chapter2 JavaScriptの文法
- Chapter3 WebブラウザにおけるJavaScript API
- Chapter4 さまざまなHTML5関連API
※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合がございます。予めご了承ください。
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