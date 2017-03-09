IT製品情報 IT Search+ 解説/事例記事（開発ソフトウェア） [実力試し]HTML5 認定試験 Lv2 想定問題 (86) High Resolution Time APIの説明

[実力試し]HTML5 認定試験 Lv2 想定問題 (86) High Resolution Time APIの説明

[実力試し]HTML5 認定試験 Lv2 想定問題 (86) High Resolution Time APIの説明

[2017/03/09 07:00] ブックマーク ブックマーク

開発ソフトウェア

マイナビ出版発行の書籍からIT関連の問題を引用し、出題していきます。皆さまの実力をお試しください。

今回は、『HTML5プロフェッショナル認定試験 レベル2 対策テキスト&問題集』から。認定試験を想定した問題なので、連続正解者は受験を考えても良いでしょう。

【問題】 High Resolution Time APIの説明で正しいものを選びなさい。

A. DOMHighResTimeStampはミリ秒の精度の時刻を表す。
B. DOMHighResTimeStampはナノ秒の精度の時刻を表す。
C. Performanceオブジェクトのnow()メソッドは、文書のナビゲーションの開始時点からの経過時間を返す。
D. Performanceオブジェクトのnow()メソッドは、1970年1月1日0時0分からの経過時間を返す。

>> 答えはこちら

>> 問題 一覧ページはこちら

【出典】
HTML5プロフェッショナル認定試験 レベル2 対策テキスト&問題集』

『HTML5プロフェッショナル認定試験 レベル2 対策テキスト&問題集』――発行：マイナビ出版、ISBN：978-4-8399-5357-7、書籍：3,866円、電子版：3,866円

「HTML5プロフェッショナル認定試験」の「レベル2」対応の解説書。大人気JavaScript勉強会「JSオジサン」のメンバーが執筆。全320ページ。

「レベル2」は「HTML5を活用した動的なWebアプリケーションを開発・設計・製作できる」スキルを備えているIT技術者であることを認定するもので、Webシステム開発者、スマートフォン アプリ開発者、フロントエンド プログラマー、HTMLコーダー、サーバサイド エンジニア、Webデザイナー、Webディレクターといった職種の方々を対象にしています。

＜目次＞

  • Chapter1 速習JavaScript入門
  • Chapter2 JavaScriptの文法
  • Chapter3 WebブラウザにおけるJavaScript API
  • Chapter4 さまざまなHTML5関連API
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最初 最後

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合がございます。予めご了承ください。

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マイナビ出版発行の書籍からIT関連の問題を引用し、出題していきます。皆さまの実力をお試しください。今回は、『HTML5プロフェッショナル認定試験 レベル2 対策テキスト&問題集』から、「さまざまなHTML5関連API」の51問目を出題いたします。
https://news.mynavi.jp/itsearch/2017/03/02/html5lv2/index.top.jpg
マイナビ出版発行の書籍からIT関連の問題を引用し、出題していきます。皆さまの実力をお試しください。今回は、『HTML5プロフェッショナル認定試験 レベル2 対策テキスト&問題集』から、「さまざまなHTML5関連API」の51問目を出題いたします。
2017-03-09 07:00:00

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