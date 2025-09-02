100万ドル、1000万ドルなどと評される都市の夜景。まるで宝石を散りばめたような街の明かりは、昼間とは全く異なる土地の魅力を教えてくれます。国内には夜景の名所がそこかしこにあり、それを目当てに旅行プランを立てるという方も多いでしょう。

日本の三大夜景を紹介

本記事ではマイナビニュース会員を対象に「夜景」についてアンケート調査を行いました。日本三大夜景とその魅力、投票による人気夜景スポットランキングなどをご紹介します。ぜひ、今後のお出かけに役立ててください。

日本三大夜景とは?

「日本三大夜景」とされているスポットは以下の通りです。

函館山(北海道函館市)

摩耶山(兵庫県神戸市)

稲佐山(長崎県長崎市)

ただし、日本三大夜景に明確は審査基準はなく、選ばれた時期や選んだ団体などははっきりとしていません。観光PRやクチコミでその美しさが徐々に広まり、日本を代表する夜景として認識されるようになったと考えられています。

日本三大夜景の人気ランキング

アンケート調査では「日本三大夜景のなかで特におすすめの夜景スポット」を聞きました。得票率の高かった順にランキングにすると下記の通りです。

1位 函館山(北海道函館市)…69.4%



2位 摩耶山(兵庫県神戸市)…18.7%



3位 稲佐山(長崎県長崎市)…11.8%



ここからは、各夜景スポットの魅力やアンケートに寄せられたコメントなどを紹介します。

1位 函館山(北海道函館市)…69.4%

函館山

日本三大夜景で特に人気があったのが、7割近い票を集めた「函館山」です。津軽海峡に向かってぽこっと突き出た半島にあり、もとは火山島だった場所が土砂の堆積によって北海道と陸続きになったと考えられています。長らく軍の要塞として立ち入り禁止とされてきた影響で、豊かな自然が堪能できます。

函館山の標高は334mと、その高さは東京タワーとほぼ同じ。函館湾と津軽海峡に挟まれた細長い地形から、函館山に向かって扇のように広がる市街地を間近に眺めることができます。

「函館山」の夜景ポイント3つ

「100万ドルの夜景」

過去に、函館山のPRに使われたキャッチフレーズが定着。函館市を訪れる観光客は2024年に過去最高となり、函館山のロープウェーの利用者も延べ200万人を超えて過去最高に。外国からも多くの観光客が訪れています。

海と陸地のコントラスト

函館山の山頂からは、周囲の海とその海に挟まれた函館市街地の夜景を見ることができます。港町ならではの赤レンガ倉庫はオレンジ色にライトアップされ、暗闇に浮かぶ温かな光がとても幻想的。

ロープウェイで気軽に行ける

函館山の麓から山頂へは、日中なら徒歩で登ることができるほか、時季によってバスの便もあります。一番手軽なのはロープウェイで、片道3分で到着。

アクセス 展望台へは「山麓駅」からロープウェイで約3分 ※バス、タクシー、マイカーなどは時季によって通行止めや規制あり 展望台 山頂には夜景が見える広場、公園、レストランなどあり 周辺情報 ロープウェイ「山麓駅」周辺に元町公園、金森赤レンガ倉庫など webサイト 北海道公式観光サイト

「函館山」のおすすめコメント

「都会の夜景に比べると光は少ない気がしたが、海の形が浮かび上がっているのがきれいだった」(52歳女性)

「どの季節でも楽しめるので、北海道旅行の際は必ずプランに入れます」(57歳男性)

「山がさほど高くなくて行きやすかった。函館の夜景は派手過ぎず落ち着きます」(51歳男性)



2位 摩耶山(兵庫県神戸市)…18.7%

摩耶山(まやさん)の夜景

日本三大夜景で2番目に人気があったのは「摩耶山(まやさん)」でした。神戸市街地からほど近く、市民にとって身近な存在となっている摩耶山。豊かな自然のなかに植物園、寺、レストラン、牧場、アスレチックなどの施設が充実し、ハイキングやサイクリングを楽しむこともできます。

摩耶山へは神戸一の繁華街である三宮からも簡単にアクセスが可能。市バスで山麓にあるケーブルカーの駅へ行き、ケーブルカーで5分、乗り継いだロープウェーに5分乗れば、山頂の「星の駅」へ。駅からすぐの広場に展望台や展望デッキがあります。

「摩耶山」の夜景ポイント3つ

掬星台(きくせいだい)

標高700mにあり、「星が掬(すく)える」ほど星空に近い場所として名付けられた展望台。まやビューライン(ケーブルカー、ロープウェー)の終点「星の駅」を降りてすぐの場所にあり、展望台付近の足元には蓄光材を使って舗装された道が続き、天の川のような美しさ。

神戸、大阪の夜景を一望

神戸の市街地や港町の風景、大阪の市街地などの華やかな明かりを一望することができ、「1000万ドルの夜景」とも言われています。瀬戸内海の向こうに淡路島やその先の四国、和歌山の半島まで見えることも。

展望台の周辺を散策

山頂付近にある「星の駅」の周辺には植物園や寺があり、立ち寄りスポットにぴったり。アスレチックやカヌー、キャンプなど家族や友人と自然を満喫できる施設や人気の牧場も。山頂を周遊するバスを使っても便利。

アクセス 展望台へは「摩耶ケーブル駅」からケーブルカーとロープウェーを乗り継ぎ、「星の駅」降りてすぐ 展望台 ゆったりと眺望を楽しめる展望デッキや展望所あり 周辺情報 「星の駅」の周辺に自然観察園、寺、アウトドア施設、牧場など webサイト 神戸公式観光サイト

「摩耶山」のおすすめコメント

「『1000万ドルの夜景』も言い過ぎでないほどきれいでした。展望台から関西国際空港を探した思い出があります」(56歳男性)

「港町神戸を一望! 街の夜景と港を出港する船の明かりがきれいでした」(54歳女性)

「都会の夜景を、すぐ近くからパノラマで見られるのがすごい」(53歳男性)

3位 稲佐山(長崎県長崎市)…11.8%

稲佐山の夜景

日本三大夜景の3つ目は「稲佐山(長崎県長崎市)」でした。山に囲まれ、海に向かってすり鉢状の傾斜が続く長崎市。その中心部に近い場所にある稲佐山は、長崎市のランドマークのような存在です。

山頂の展望台からは港を一望でき、天気の良い日には五島列島や雲仙まで見えることも。夜は港を行き交う船の明かりや街のきらめきが広がり、こちらも「1000万ドルの夜景」と評されます。稲佐山からの展望を含めた長崎市の夜景は、「日本新三大夜景」に数えられることも。

「稲佐山」の夜景ポイント3つ

山頂の展望台

山頂には円形が特徴的な展望施設があり、その屋上にある展望デッキから海や山に囲まれた長崎市の眺望を360度楽しむことができます。夜には展望デッキの足元にライトが点灯し、幻想的な雰囲気に。屋内には無料休憩所もあります。

異国情緒あふれる坂の町の夜景

ビルが立ち並ぶ中心街や、旧外国地居留地、港を出入りする観光船など、国際都市として発展してきた長崎ならではの夜景が目の前に。

中腹は市民が憩う公園

稲佐山の中腹にある稲佐山公園はつつじの名所。ほかにも野外ステージ、遊具広場、ドッグランなどが備わり、市民の憩いの場となっています。展望台のある山頂へは徒歩約15分、またはスロープカーで。

アクセス 山頂の展望台へは麓にある「淵神社駅」からロープウェイで約5分、または中腹にある「中腹駅」からスロープカーを使って約8分で到着。中腹からは徒歩約15分で行くことも可能 展望台 山頂に無料休憩所を備えた展望施設あり。屋上には360度のパノラマビューが楽しめる展望デッキも 周辺情報 中腹に稲佐山公園など webサイト ながさき旅ネット

「稲佐山」のおすすめコメント

「何度か行ったことがあるが、行く度にきれいで感動します」(43歳男性)

「夜景を楽しむならできるだけ暖かいところがいいなと思ったので」(55歳女性)

「雄大に広がる山や海と、人工的な町とのコントラストが魅力的」(53歳男性)

日本新三大夜景とは?

2015年からは「日本新三大夜景都市(日本新三大夜景)」が発表されるようになりました。これは「(一社)夜景観光コンベンション・ビューロー」が主催し、全国に6000人以上いる夜景観光士が選ぶ「夜景のきれいな都市」の上位3位までを発表するというもの。3年ごとに改選され、2024年に選出された都市は以下の通りです。

1位 北九州市(皿倉山や門司港レトロ展望室からの眺め、戸畑祇園の明かりなど)

2位 横浜市(横浜ベイブリッジのライトアップ、みなとみらい地区のイルミネーションなど)

3位 長崎市(稲佐山からの眺め、大浦天主堂やグラバー園のライトアップなど)

一つのスポットに絞られていた日本三大夜景に対して、市内の観光名所のライトアップや近隣の山から見下ろす夜景など、総合的な視点から選ばれていることが大きな特徴。夜景をキーワードにした経済効果はとても大きく、夜景が街づくりのブランディングに役立てられるなど、大きな反響を呼んでいます。

夜景スポット人気ランキング

ここからは、日本三大夜景以外の夜景スポットについて、アンケートで人気が高かった順にランキングにしてご紹介します。

・1位 東京スカイツリー(東京都墨田区)…25.4%

東京下町エリアにそびえる、高さ634mの電波塔。

・2位 東京タワー(東京都港区)…10.6%

1958年に完成。ライトアップされた夜の姿は東京のシンボル。

・3位 六甲ガーデンテラス(兵庫県神戸市)…9.2%

レストランやショップのある複合施設。展望台からは神戸の街を一望。

・3位 あべのハルカス展望台(大阪府大阪市)…9.2%

デパートや美術館が入る超高層複合ビル。上階には天空庭園も。

・5位 横浜ランドマークタワー・スカイガーデン(神奈川県横浜市)…6.3%

人気エリアのみなとみらい地区にそびえるビル。オフィスやホテルを併設。

・6位 六本木ヒルズ・東京シティビュー(東京都港区)…5.6%

森タワー52階にある屋内の展望台。お台場方面や富士山方面を眺められる。

・7位 小樽天狗山(北海道小樽市)…5.3%

小樽中心地から車で約15分とアクセス良好。ノスタルジックな夜景が人気。

・8位 青森ベイブリッジ(青森県青森市)…4.3%

ライトアップされた橋を、近くの展望台から市内の夜景とともに鑑賞。

・9位 藻岩山(北海道札幌市)…3.6%

「藻岩山(もいわやま)」からは札幌の市街地を一望できる。

・10位 中部電力 MIRAI TOWER(愛知県名古屋市)…3.3%

旧名古屋テレビ塔。名古屋きっての繁華街・栄の街を見下ろせる。

11位以下はこちら

11位 皿倉山(福岡県北九州市)…3%

12位 日本平夢テラス(静岡県静岡市)…2.3%

12位 来島海峡展望館(愛媛県今治市)…2.3%

14位 大さん橋(神奈川県横浜市)…1.7%

14位 弥彦山パノラマタワー(新潟県西蒲原郡)…1.7%

14位 信貴生駒スカイライン(奈良県生駒市〜大阪府東大阪市)…1.7%

17位 AER展望台(宮城県仙台市)…1.3%

17位 将軍塚青龍殿(京都府京都市)…1.3%

17位 千光寺公園展望台(広島県尾道市)…1.3%



ここからは3位までにランクインした施設の概要や、夜景のポイントなどについてご紹介します。

1位 東京スカイツリー(東京都墨田区)…25.4%

夜景スポット人気ランキング、1位は「東京スカイツリー」でした。展望台は地上350mと450mの2か所にあり、眼下に東京の街や東京湾、晴れた日には東京ディズニーリゾートや、遠くに富士山や秩父の山並みを見ることができます。夏には花火大会を展望スペースから見られるイベントも開催。

スカイツリーの足元にある「ソラマチ」は、ショッピング、グルメ、水族館、プラネタリウムなどを楽しめる複合施設。地下鉄からのアクセスも良く、連日国内外から多くの観光客でにぎわっています。

「東京スカイツリー」の夜景ポイント3つ

地上350m、450mから鑑賞

展望スペースは、広々としたスペースの「展望デッキ」と、さらに100m高い場所で空中散歩のような気分を味わえる「展望回廊」の2か所。天候に恵まれれば約70km先まで見通すことができます。

蛍光灯の光がダイヤモンドのよう

東京の夜景の特徴である、蛍光灯の白い光。オレンジ系の暖色が広がる夜景と異なり、ビル群の窓を映し出す蛍光灯の光で、東京の夜景はダイヤモンドのきらめきに例えられることも。

日の入りや月の満ち欠けをチェック

日没時のオレンジ色の空や、沈んだ後に夜が来るまでの群青色の空など、大きな窓からゆっくりと観察できます。日の入りや月の満ち欠けは公式サイトで毎日更新されているので、夜景が見たいという方はぜひチェックを。

住所 〒131-8634 東京都墨田区押上1-1-2 アクセス 東武スカイツリーライン「とうきょうスカイツリー駅」または半蔵門線「押上(スカイツリー前)駅」が便利 webサイト TOKYO SKY TREE

「東京スカイツリー」のおすすめコメント

「イベント時にはライトアップも変わって、それも楽しみ」(38歳女性)

「東京で一番高い場所から抜群にきれいな景色を眺められる」(51歳女性)

「東京タワーからの眺めもすごくいいが、それを上回る高さなので」(54歳男性)

2位 東京タワー(東京都港区)…10.6%

夜景スポット人気ランキング、2位は「東京タワー」でした。開業は1958年で、半世紀以上に渡って激動する東京を見守ってきたシンボル的存在。展望台は2か所あり、地上から150mの「メインデッキ」と、250mの「トップデッキ」から東京の街を眺めることができます。

足元には商業施設「フットタウン」があり、グルメやショッピングが楽しめるほか、デジタルのゲームが楽しめる屋内アミューズメントパークも。近隣には増上寺や芝公園があり、ゆったりと散策しながら東京タワーのある風景を楽しめます。

「東京タワー」からの夜景ポイント3つ

外階段を下りながら鑑賞

150mの高さまで、外階段で上り下りすることが可能です。休止する期間がありますが、日によっては下りの外階段が20時まで開いていることも。外の風を感じながら夜景を眺めるという特別な体験ができます。

プロジェクションマッピング

「メインデッキ」では、東京の夜景をバックに楽しめるプロジェクションマッピングが開催されます。時季によって内容が変わり、展望料金のみで楽しめます。

季節や曜日で変化するライトアップ

展望室からの眺めはもちろん、夜にライトアップされ、東京の街に浮かび上がる姿も神秘的。夏は白っぽく、冬はオレンジ色系に光り、曜日によっては多様な色彩に光るバージョンで点灯されます。

住所 〒105-0011 東京都港区芝公園4-2-8 アクセス 都営地下鉄、東京メトロ、JRの各駅からアクセス可能。最寄りは大江戸線「赤羽橋」駅 webサイト TOKYO TOWER

「東京タワー」のおすすめコメント

「意外と行ったことがない人が多いが、行くとやっぱりきれい」(48歳男性)

「タワーそのものが世界に誇れる美しさだと思う」(44歳女性)

3位 六甲ガーデンテラス(兵庫県神戸市)…9.2%

夜景スポット人気ランキング、3位は「六甲ガーデンテラス」でした。六甲山の山頂付近にある、レストラン、カフェ、ショップ、イングリッシュガーデンなどからなる複合施設。ヨーロッパ調にデザインされた建物が並び、神戸らしいおしゃれな雰囲気が漂っています。

敷地内には3つの眺望ポイントと、自然とアートを融合させた自然体感展望台があります。ほかに遮るもののない山頂からの眺めは格別。神戸の街や瀬戸内海、大阪方面までを見渡すことができます。

「六甲ガーデンテラス」からの夜景ポイント3つ

きらめく神戸や大阪の夜景

賑やかな街を山の上から間近に見下ろせるのは、海と山が近い阪神ならでは。港町神戸や大都市大阪の明るい夜景は、宝石を散りばめたかのように華やかです。関西国際空港を離発着する飛行機の姿を見ることも。

自然体感展望台

敷地内には、自然とアートを融合させた「六甲枝垂れ(ロッコウシダレ)」という有料の施設も。まるで樹木のような姿で、展望台があるのはもちろん、アート作品を体感することができるユニークな場所です。夜はライトアップされ、一段と幻想的な雰囲気に。

ご当地グルメ

六甲山の麓で作られた味噌使用のラーメンや、六甲山のはちみつ、乳製品、古くから名物として親しまれてきた新鮮なラム肉使用のジンギスカンなど、ご当地グルメも楽しめます。レストランから夜景を見ながら食べる時間は何ともぜいたく。

住所 〒657-0101 神戸市灘区六甲山町五介山1877-9 アクセス 市バス「六甲ケーブル下」駅からケーブルカーで「六甲山上」駅。六甲山上バス「六甲ガーデンテラス」下車すぐ webサイト 六甲ガーデンテラス

「六甲ガーデンテラス」のおすすめコメント

「やっぱり六甲や神戸の明かりはきれいです」(53歳男性)

「神戸市街や大阪湾、明石海峡が一望できるから」(57歳男性)



3位 あべのハルカス展望台(大阪府大阪市)…9.2%

3位には「あべのハルカス展望台」も。大阪を代表する繁華街のミナミに建つ、高さ300mの超高層ビル。デパート、レストラン街、美術館、ホテルなどが入り、最上部は「ハルカス300」という展望スペースになっています。

日本一の高さのビルとされ、遮るもののない、360度の絶景が眺められるのが魅力。天候に恵まれれば、明石海峡大橋や淡路島、六甲山系など、自然と都市が共存する独特な地形を見渡すことができます。時季によっては大阪湾へ沈む夕日を眺めることも。

「あべのハルカス展望台」からの夜景ポイント3つ

ハルカス300

58～60階は展望スペースの「ハルカス300」。58階は空まで吹き抜けで様々なイベントが行われる「天空庭園」、60階にはガラス張りの「屋内回廊」があり、抜群の解放感を味わえます。

大坂城やユニバの夜景

夜間にライトアップされた大坂城や、ユニバーサルスタジオジャパンの賑やかな明かりを楽しむことも。

夜景を見ながらBBQ

「天空庭園」では期間限定でBBQやアフタヌーンティーのイベントを開催。昼間の絶景はもちろん、夜間のきらめく街の夜景を見ながら美味しい食事が楽しめます。

住所 〒545-6016 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 アクセス 大阪メトロ 御堂筋線「天王寺」駅直結など webサイト ABENO HARUKAS

夜景スポット選び、重視するポイントは?

アンケートでは「夜景スポットで重視するポイント」についても聞きました。多かった順にランキングにすると下記の通りです。

1位 夜景のスケール・広がり…42.6%

「壮大な景色を見て非日常を感じたいから」(24歳女性)

「都会では味わえない、壮大な風景が見たい」(60歳男性)

「空や海など自然の素晴らしさを感じたいから」(44歳男性)

2位 アクセスの良さ…26.5%

「車で行くことが多いので、駐車場の情報は必ず確認します」(56歳男性)

「夜に行くところなので安全性を考えるとアクセスは大切」(57歳男性)

「まとまった休みが取りづらいので、どうしても近場になる」(45歳男性)

3位 静かに楽しめる環境…9.3%

「ガヤガヤしていると雰囲気が台無し」(49歳女性)

「心を落ち着かせて休まりたいから」(39歳女性)

4位以下はこちら

4位 周辺の観光スポットとの組み合わせ…8.6%

5位 展望台の設備…8.2%

6位 写真映えするかどうか…3.4%

7位 カップル向けの雰囲気…1.4%



夜景スポットを楽しむためのコツ

せっかく出かけるなら、夜景を心ゆくまで楽しみたいもの。一般的に、夜景スポットがもっと楽しめるとされるコツをご紹介します。

日没直後からの「ブルーアワー」を狙ってみる

時間に余裕があるなら、夜景スポットに少し早めに出かけて、日没の時間からゆったりと楽しむのもおすすめです。空やビル群がオレンジ色に染まる様子や、日が沈んだ直後から少しずつ空や街全体が藍色に変化する様はとても幻想的。「ブルーアワー」や「マジックアワー」と呼ばれています。

冬はクリアに見えやすい

高温で水蒸気が多く、空気中にちりや排気ガスが舞いやすい夏に比べ、湿度の低い冬は空気が澄んでいるとされています。そのため、夜景のきらめきも一段と鮮やかに見える傾向に。

誰と行くかで行先を変える

家族や友人とにぎやかに楽しみたいなら、アクセスの良いテーマパークや街のイルミネーションなど。恋人と静かに楽しみたいなら、車で行ける山の展望台や東京湾のクルーズなど。ひとりで心を落ち着かせたいなら、高層ビルのカフェやイルミネーションが楽しめる水辺スポットなどもおすすめ。

街全体で楽しんでみる

「日本新三大夜景」に選ばれた北九州市、横浜市、長崎市のように、夜景を都市のブランディングに活用しているところも。夜景スポットとして一カ所に注目するのではなく、橋や市庁舎のライトアップ、イルミネーション、お祭りなど、街を巡りながら夜景の美しさに浸ってみても。

夜景の楽しみ方も新旧さまざま

夜景スポットについて、アンケート調査を元にご紹介しました。日本三大夜景では「函館山(北海道函館市)」のノスタルジックな夜景が一番人気という結果に。

そのほかの夜景スポットでは、 1位「東京スカイツリー(東京都墨田区)」、2位「東京タワー(東京都港区)」、3位「六甲ガーデンテラス(兵庫県神戸市)」、3位「あべのハルカス展望台(大阪府大阪市)」となりました。夜景の美しさはもちろん、東京と大阪を代表する観光名所と神戸三宮からほど近い六甲山の施設ということで、アクセスのしやすさも人気に大きく影響しているようです。

そのアクセスの良さを抑え、夜景スポット選びのポイントとして一番に挙げられたのが、「夜景のスケール・広がり」でした。普段見られない高い場所からの景色や、夜の闇に包まれた海や山とのコントラストなど、非日常を求めて夜景スポットに出かける方が多いようです。

近年では、愛知県四日市市や北海道室蘭市のコンビナートの夜景を楽しむクルーズ船や、人里離れた場所での星空観察、ナイトハイキングなど、夜景の楽しみ方はどんどん広がっています。夜景に興味がある方はぜひ調べてみては。

調査時期: 2025年7月22日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 男女合計406人(男性: 313人、女性: 93人)

調査方法: インターネットログイン式アンケート

