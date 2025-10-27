セクハラ・パワハラが当たり前の“昭和体質”な会社に新卒で入社した沙耶香は、上司や同僚の心ない言動に耐えながら働いている。理不尽な毎日に心がすり減る一方だったある日……『我が社が昭和すぎる件 セクハラ・パワハラ上司に制裁を!』(KADOKAWA)より、一部を試し読みでご紹介します。

