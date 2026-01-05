「結婚なんてめんどいこと考えんのやめてさ 俺と一生遊んで」地元の会社で働く平凡な会社員の亜矢、29歳。なんとなく将来が不安で婚活サイトに登録するも、うまくいかず……サイトのおまけゲームにハマっていた。そのゲームで仲よくなった碧に将来について相談すると、一度俺に会って練習したらと提案され、会うことに。
約束の日、待ち合わせ場所にいたのは、キラキラしたイケメンで――!?真面目で安定を求める女と自由奔放で縛られたくない男、真逆な二人の恋物語。
1月3日より発売開始、コミックシーモア毎月マンガ賞で金賞を受賞した『うらはらマリッジ』(著・夕のぞむ)より一部をご紹介します。
『うらはらマリッジ』(夕のぞむ/シーモアコミックス)
