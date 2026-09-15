「もう転職したい……」そう思ったことがある人は、きっと少なくないはず。休暇中にも届く上司からの連絡、転職して生き生きしている元同僚、求人サイトを眺めながら揺れる気持ち――。転職を考え始めると、いつもの仕事や職場まで少し違って見えてくるものです。マイナビニュース会員に"転職活動中あるある"!? エピソードを聞いてみました。

【漫画】「せっかくの休暇なのに…」地元に帰省した会社員が上司からの着信で考え始めたこと