「もう転職したい……」そう思ったことがある人は、きっと少なくないはず。休暇中にも届く上司からの連絡、転職して生き生きしている元同僚、求人サイトを眺めながら揺れる気持ち――。転職を考え始めると、いつもの仕事や職場まで少し違って見えてくるものです。マイナビニュース会員に"転職活動中あるある"!? エピソードを聞いてみました。
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「もう転職したい……」そう思ったことがある人は、きっと少なくないはず。休暇中にも届く上司からの連絡、転職して生き生きしている元同僚、求人サイトを眺めながら揺れる気持ち――。転職を考え始めると、いつもの仕事や職場まで少し違って見えてくるものです。マイナビニュース会員に"転職活動中あるある"!? エピソードを聞いてみました。
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