続いて表示するダイアログで、Display Name、[Registry Key] (対応するレジストリキーの名前)、[Registry Value Name] (対応する値の名前)、[Class]を指定する。[Class]は「User」(ユーザーの構成)、「Machine」(コンピュータの構成)、「Both」(ユーザーとコンピュータの両方)のいずれかを指定する。