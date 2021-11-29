マイナビ出版発行の書籍からIT関連の問題を引用し、出題していきます。皆さまの実力をお試しください。

今回は、『HTML5プロフェッショナル認定試験 レベル2 対策テキスト&問題集』から。認定試験を想定した問題なので、連続正解者は受験を考えても良いでしょう。

【問題】 JavaScriptの関数の定義方法で正しいものを選びなさい。

A. function文による定義
function 関数名(パラメータ){処理}

B. function文による定義
function 関数名 = function(パラメータ){処理}

C. FunctionオブジェクトとしてFunctionコンストラクタによる定義
var オブジェクト名 = new Function(パラメータ,"処理")

D. 関数リテラルによる定義
var 変数名(オブジェクト名) = function(パラメータ){処理}

>> 答えはこちら

>> 問題 一覧ページはこちら

出展書籍


HTML5プロフェッショナル認定試験 レベル2 対策テキスト&問題集』

『HTML5プロフェッショナル認定試験 レベル2 対策テキスト&問題集』――発行：マイナビ出版、ISBN：978-4-8399-5357-7、書籍：3,866円、電子版：3,866円

「HTML5プロフェッショナル認定試験」の「レベル2」対応の解説書。大人気JavaScript勉強会「JSオジサン」のメンバーが執筆。全320ページ。

「レベル2」は「HTML5を活用した動的なWebアプリケーションを開発・設計・製作できる。」スキルを備えているIT技術者であることを認定するもので、Webシステム開発者、スマートフォン アプリ開発者、フロントエンド プログラマー、HTMLコーダー、サーバサイド エンジニア、Webデザイナー、Webディレクターといった職種の方々を対象にしています。

＜目次＞

  • Chapter1 速習JavaScript入門
  • Chapter2 JavaScriptの文法
  • Chapter3 WebブラウザにおけるJavaScript API
  • Chapter4 さまざまなHTML5関連API