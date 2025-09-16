息子のカズマは12歳の時、急性骨髄性白血病と宣告された。突然のことに、驚きを隠せない家族。両親は病気について必死に調べ、息子に事実を告げる。まだ幼い妹は、まだ状況がわからず母に甘えたがり…。小児白血病と闘った息子と、彼を支え続けた家族の物語。

『明日、息子は空に還る 小児白血病と闘った家族の10年』(わさび/KADOKAWA)より、一部を抜粋してご紹介します。

息子のカズマは12歳の時、急性骨髄性白血病と宣告された。突然のことに、驚きを隠せない家族。両親は病気について必死に調べ、息子に事実を告げる。まだ幼い妹は、まだ状況がわからず母に甘えたがり…。カズマは入院となり、抗がん剤治療を開始したが、効果がなく、骨髄移植をすることに。しかし、家族のものでの適合は難しく、適合するドナーを待つことになる。息子にとっても、家族にとっても、長く苦しい日々が続いた。

しかし、カズマは中学入学を目指して、治療を続けた。学校の先生も友達も、カズマを待っていてくれる。家族を心配させないように気丈に振舞う息子の姿に、母は懸命に励まし続けた…。