原作・編集協力:ユニバーサル・パブリシング、漫画:すぅが描く、『週刊誌に不倫をバラしたのは、妻?』より一部をご紹介します。

『週刊誌に不倫をバラしたのは、妻?』は現在好評発売中。気になった方はぜひチェックしてみてください。

『週刊誌に不倫をバラしたのは、妻?』(原作・編集協力:ユニバーサル・パブリシング、漫画:すぅ/KADOKAWA)

週刊誌に、タレントの夫と清純派女優の不倫記事が載った。

世間では「情報をリークしたのって、奥さんだよね?」という声が飛び交う。

「違う、私じゃない…っ!」

夫の不倫をリークした犯人とされ、世間から叩かれる妻。

息子も学校で「不倫の子」と言われ、家庭は崩壊していく。

真実を突き止めるため、彼女は動き出した。

そして、嘘と復讐が交錯する中で、最後にすべてがひっくり返る――。

「まさか、この人がリークしたなんて……」

裏切りと地獄の日々の後に明かされたのは、衝撃の真実。

Amazonなどで好評発売中です。