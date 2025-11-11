幸せな結婚を夢見る愛美。結婚を前提に交際を始めた瑛二とは、すでに5年の月日が流れていたが、彼氏の瑛二はなかなかプロポーズをしてくれない。ようやく結婚が決まったものの、モラハラとも取れる態度を取る瑛二。このまま彼と結婚していいの...?
『新郎、交換します』(原作・リアコミ、漫画・やつるぎななこ/KADOKAWA刊)より一部をご紹介します。
『新郎、交換します』(原作・リアコミ、漫画・やつるぎななこ/KADOKAWA)
幸せな結婚を夢見る愛美。結婚を前提に交際を始めた瑛二とは、すでに5年の月日が流れていた。しかし、なかなかプロポーズしてくれない瑛二に、愛美の不満は次第に募っていく。
ようやく結婚が決まったものの、瑛二は式の打ち合わせにはまったく協力的でなく、日々の生活では心無い言葉を投げかけてくるように...。愛美はモラハラとも取れる瑛二の態度に悩みながらも、一人で結婚式の準備を進めていく。
