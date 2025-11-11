幸せな結婚を夢見る愛美。結婚を前提に交際を始めた瑛二とは、すでに5年の月日が流れていたが、彼氏の瑛二はなかなかプロポーズをしてくれない。ようやく結婚が決まったものの、モラハラとも取れる態度を取る瑛二。このまま彼と結婚していいの...?

『新郎、交換します』(原作・リアコミ、漫画・やつるぎななこ/KADOKAWA刊)より一部をご紹介します。

⇒1話からイッキ読みする

『新郎、交換します』は現在好評発売中。気になった方はぜひチェックしてみてください。