「原動機付自転車」、略して「原付」と言えば誰でも知っている乗り物です。免許は16歳になれば筆記試験と実技講習だけで取得でき、自動車免許にも付帯されます。車両価格や燃費、税金などの維持費も安いため、趣味でバイクを楽しむ人以外にも通勤・通学や買い物の足として利用されてきました。

その原付はホンダ・ヤマハ・スズキの3メーカーから販売されていましたが、2025年10月末に生産を終了しています。新車は店頭の在庫だけで、そのほかは中古車しか選択肢がありません。それでは仕事や生活の足として原付を購入したいユーザーが困ってしまうため、2025年4月に追加されたのが「新基準原付」という新しい区分基準です。

前回は従来の50cc原付が生産できなくなった理由を解説しましたが、今回は「新基準原付」の普及後に予想されることなどを解説します。

50ccの原付は乗れなくなる?価値は上がる?

50ccの原付はすでに生産を終了しているため、新車が欲しいユーザーは「新基準原付」しか選択肢がなくなったわけですが、従来の50cc原付の公道走行や中古車販売が禁止されるわけではありません。まだ「新基準原付」は種類も少なく、中古車市場にはたくさんの50cc原付があるため、予算や車体サイズからこちらを選ぶ方も多いでしょう。

しかし、中古車は新車と違ってコンディションに差があり、中でも原付は“生活の足”として酷使された個体もあるため、購入後の故障や修理でコストがかかることも珍しくありません。この手の“格安ワケあり個体”は個人売買で取引されるケースも多いですが、心配な方は納車前整備や保証が充実したショップで購入するのが無難です。

また、バイクは修理やメンテナンスで交換する補修部品が必要です。メーカーが部品を供給する期間はモデルの製造中止から7～15年ほどと言われていますが、古すぎるモデルの部品はメーカーに在庫がなく、中古や社外の部品も希少パーツとして高額になる傾向です。

また、「生産終了した50cc原付は価値が上がるのでは?」と思う方もいるはずです。確かに中古車価格が新車時の10倍以上に高騰しているモデルもありますが、これらは50ccの生産終了以前から人気があったものです。一般的なスクーターの場合、新古車やそれと同等のコンディションでもなければ高騰することはないでしょう。すべての50ccモデルに驚くほどのプレミアがつくわけではありません。

「新基準原付」を改造してパワーアップできる?

「新基準原付」は125ccクラスの二種モデルをベースに、従来の50ccと同レベルの走行性能になるようエンジン出力を制御したバイクです。例えばホンダの原付二種「DIO110」は6.4kW(8.7PS)/7,500rpmですが、「新基準原付」版の「DIO110 Lite」は3.7kW(5.0PS）/5,250rpmに抑えられています。(従来50ccの「ジョルノ」の出力は3.3kW(4.5PS)/8,000rpm)

数値だけ比較すると、「新基準原付」版は回転数を抑えることでかなりパワーダウンされたように思えますが、実際には50ccの二倍以上という排気量のトルクを活かし、従来の50cc原付と同等か、それ以上キビキビ走ることができます。しかし中には改造して本来の排気量並みにパワーアップできないか? と考える人もいるでしょう。

結論から言えば、これは絶対にやってはいけません。「新基準原付」は“4.0kW以下”という規定があるため、これを超えるパワーアップは違法改造となり、原付免許しか持っていないユーザーが運転すれば無免許運転として非常に重い罰則を科せられます。事故を起こした場合、保険会社の補償を受けられなくなる可能性もあります。

また、改造する際はベースの二種モデルとの変更点を調べなければなりません。数万円もする高価なECU(エンジン制御コンピュータ)のほか、インテークやマフラーといった吸排気系パーツの交換も必要となる可能性が高く、その手間やコストを考えると素直に別のバイクに買い替えた方がよいでしょう。

「新基準原付」も従来のように一種から二種に“格上げ”できる?

従来の50cc原付は排気量アップの改造をして各市区町村の役場に申請すれば一種から二種に“格上げ”、つまり登録変更が可能でした。運転には小型限定以上の二輪免許が必要ですが、こうすれば30km/hの最高速度制限や二段階右折など、一種のわずらわしい「原付ルール」から解放されるというメリットがあるからです。

では、新しく一種に追加された「新基準原付」はどうでしょうか? 無改造でも二種の排気量と同じなので、筆者は「届け出だけで二種に登録変更が可能か」を居住している市に問い合わせてみたのですが、まだ「新基準原付」の登録数も少ないので前例がなく、このような質問自体も初めてだったそうです。現時点では管轄省庁や団体から詳細な規定が出ていないため明確な回答は難しいものの、普及が進むにつれて自治体ごとに規約が決められていくのではないか? ということでした。

また、逆に「二種のバイクを何らかの方法でパワーダウンさせて一種の『新基準原付』に登録変更できるか?」も聞いてみました。当然ながら自己申告ではなく、きちんとした設備で出力が4.0kW以下であることを証明しなければなりませんが、大手のバイク販売店やチューニングショップで行うパワーチェックのデータを認めるか否かは、申請する各自治体の判断になるようです。

確実に証明する方法は国土交通大臣が認定した「最高出力の確認を実地する機関」に依頼することですが、本来は主にメーカーや輸入・改造事業者を対象とした確認制度なので、試験の申請に必要な書類の作成や試験車の搬入などの手間がかかり、基本手数料だけで35万円以上もするので、個人で行うには現実的ではありません。

最後に一番大事なこと!今まで使っていた駐輪場は大丈夫?

最後になってしまいましたが、通勤などで50cc原付を使っていた方が「新基準原付」に買い替える場合、ひとつ気をつけなければならないことがありました。それは、今まで使っていた駅や施設の駐輪場に停められるか? ということです。

125ccモデルがベースの「新基準原付」は50ccより一回り大きくなっています。ホンダの「DIO110 Lite」などは125ccクラスの中でも小さな方ですが、全長は50ccの「ジョルノ」に比べて20cmほど長いため、極端に駐輪スペースが狭い場合は区画からはみ出してしまうかもしれません。

また、自転車駐輪場の中には看板などで「バイクは50cc以下」と表示している場所もあります。国土交通省は従来の50cc原付を受け入れている自転車駐車場に「新基準原付」も停められるよう柔軟な対応を求めていますが、駐輪施設の設計上の問題や改修コストのほか、建築基準法や消防法なども関係しているため、受け入れ対策ができていない駐輪場も少なくないようです。

自宅の場合でも駐輪スペースが50ccでギリギリだった場合は出し入れが困難になったり、マンションなどの共同駐輪場では他の利用者とトラブルになることも考えられます。いきなり買い替えてから慌てないよう、事前に確認しておいたほうがよいでしょう。

買い替える前に駐輪場もチェックしましょう

次回：クイズ形式で「新基準原付」の理解度を確認!

今回は少々マニアックな内容もありましたが、3回にわたって解説した「新基準原付」はもう理解していただけたでしょうか? 次の最終回はクイズ形式による「新基準原付の理解度チェック」です。お楽しみに!