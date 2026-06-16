「だってブスの妹の顔がドブスになるのが面白いんだもん」人気モデルの姉・スミレの婚約パーティで妹・ノバラが知った衝撃の事実。それはスミレが【妹が好きになった人を落とすゲーム】と称して、ノバラが今まで恋した相手をわざと奪い、あざ笑い続けていたことだった。さらにスミレが結婚相手に選んだのは、ノバラがずっと憧れ支えてきた大切な人・光で…。すべてを知ったノバラは復讐のため、スミレに【ゲーム】を仕掛ける!!

姫神ヒロが描く、DPNブックス「コミックなにとぞ」発の漫画『姉妹逆転ゲーム ～ずっと嫌っていた美しすぎる姉～』より一部をご紹介します。

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