セブン-イレブンで、コーヒーマシンと並ぶ形で展開が進んでいる「セブンカフェ ティー」。店舗で見かけたことはあっても、実際どうなのかはよく分からない、という人も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、「セブンカフェ ティー」の認知や利用状況、実際に飲んだ人の評価についてマイナビニュース会員の男女501名を対象にアンケートを実施。記事の後半では、実際に飲んだことがある人の感想も紹介しているので、あわせて参考にしてみてください。

「セブンカフェ ティー」とは

セブンカフェ ティー

「セブンカフェ ティー」は、2023年1月から一部店舗で販売がスタートした、セブン-イレブンの紅茶サービスです。

これまでコーヒー中心だったセブンカフェに加わる形で展開されており、コーヒーをあまり飲まない人や、普段から紅茶を楽しむ人を中心に注目を集めています。

利用方法はセブンカフェと同じで、レジで専用カップを購入し、店内の専用マシンで抽出する仕組み。熱湯に近い温度のお湯で茶葉を蒸らすことで、自宅で丁寧に淹れたような香りや味わいを引き出せるのが特徴です。

メニューはホット／アイスのティーとミルクティーの計4種類。茶葉はアールグレイ、ダージリン、アッサム(ミルクティーはアールグレイとアッサム)から選ぶことができ、気分や好みに合わせて選べるのもポイントです。

現在は首都圏や北海道などを中心に導入が進んでいますが、今後はさらに設置店舗の拡大も予定されています。

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セブンカフェ ティーの認知度の実態

ここからは、マイナビニュース会員の男女501名に実施したアンケート結果を紹介していきます。

まず「セブンカフェ ティー」の存在を知っているか聞いたところ、結果は以下のようになりました。

知っているし、実際に飲んだこともある…15.4%



見かけたことはある(まだ飲んでいない)…14.2%



名前や存在だけ知っている…18.0%



知らない…52.5%

※有効回答数501件

「知らない」と回答した人が52.5％と半数以上にのぼる一方で、「飲んだことがある」と答えた人は15.4％にとどまりました。「セブンカフェ ティー」は、まだ「広く利用されているサービス」という段階にはなさそうです。

ただし、「見かけたことはある」「名前や存在だけ知っている」といった回答も一定数あり、存在そのものは徐々に認知されている様子がうかがえます。

セブンカフェ ティーの味の評価

では、味の評価はどうでしょうか。「セブンカフェ ティーを飲んだことがある」と回答した人を対象に感想を聞きました。

結果は以下の通りです。

とてもおいしかった…28.6%



おいしかった…42.9%



普通…16.9%



あまり好みではなかった…5.2%



期待と違った…6.5%

※有効回答数77件

「とてもおいしかった」「おいしかった」と回答した人が約7割と、ポジティブな評価になりました。全体としては、「ちゃんとおいしい」と感じている人が多いようです。

一方で、「普通」「期待と違った」といった回答も一定数見られ、全体的に高評価ではあるものの、全ての人に強く支持されているわけではないのかもしれません。

セブンカフェ ティーの人気メニュー

次に、実際にどのメニューが選ばれているかを見ていきます。

ミルクティー(アールグレイ)…24.7%



ミルクティー(アッサム)…24.7%



ティー(アールグレイ)…19.5%



ティー(ダージリン)…13.0%



ティー(アッサム)…10.4%



特に決めていない／その時の気分で選んでいる…7.8%

※有効回答数77件

結果を見ると、ミルクティー(アールグレイ・アッサム)がともに24.7％で並び、ミルクティー系が上位を占める形となりました。

このことから、茶葉の違いよりも、「ミルクティーかストレートか」といった飲み方で選ばれている傾向がありそうです。

一方で、「特に決めていない」「その時の気分で選んでいる」という回答も一定数あり、必ずしも明確なこだわりを持って選ばれているわけではないのかもしれません。

セブンカフェ ティーを実際に利用した人の感想

「セブンカフェ ティー」を実際に利用した人は、どのように感じているのでしょうか。ここでは、アンケートの自由回答をもとに、ポジティブな意見と気になる点に分けて紹介します。

手軽さや味わいに満足する声が多数

まず目立ったのは、「手軽に飲めるのにおいしい」という点を評価する声。コンビニで気軽に購入できる利便性と、紅茶としての品質のバランスに満足している人が多いようです。

また、想像以上に本格的だったという声も見られました。

「コンビニで手軽に本格的な紅茶を飲めるのがいい」(女性・45歳)



「コーヒーのように手軽に紅茶も飲めるので便利だと思う」(女性・41歳)



「簡単においしい紅茶が飲めて、良かったです」(女性・48歳)



「気分によってコーヒー・紅茶と使い分けができるのはいいと思う」(男性・38歳)



「香りが良くて好きです」(女性・38歳)



「本格的な味わいを楽しむことができた」(男性・42歳)



「市販のTパックと一味違う」(男性・55歳)



「コスパ最高。しかも、うまい」(男性・30歳)

一方で、香りや味の深みに物足りなさを感じる声も

全体としては好意的な評価が多い一方で、気になる点を挙げる声も一定数見られました。特に多かったのが、香りや味の深みに関する指摘です。

紅茶にこだわりのある人にとっては、少し物足りなさを感じやすいのかもしれません。

「紅茶の命とも言える香りの弱さが気になった」(女性・26歳)

「もう少し香り豊かな感じを期待します」(男性・50歳)

気分に合わせて「セブンカフェ ティー」を楽しんでみて

画像はイメージです

今回のアンケートから見えてきたのは、「セブンカフェ ティー」はまだ広く利用されているサービスではないものの、実際に飲んだ人からは一定の評価を得ているという現状です。

自由回答では、「手軽においしい紅茶が飲める」といったポジティブな声が多く見られた一方で、「香りや深みに物足りなさを感じる」といった指摘もありました。特に、紅茶にこだわりのある人ほど評価が分かれるのかもしれません。

とはいえ、コンビニで手軽に紅茶を楽しめる点は魅力の一つ。まだ試したことがない人も、店舗で見かけた際には一度手に取ってみると、新たなお気に入りになるかもしれませんよ。

調査時期: 2026年5月1日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 20～59歳男女500人

調査方法: インターネットログイン式アンケート

