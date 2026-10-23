“ワンコインとちょっと”で味わえる、天国みたいな時間、それが銭湯だ――この連載では、毎週末の銭湯巡りを趣味とする街歩きライター・デヤブロウ氏が、都内＆近郊の選りすぐり銭湯を訪ねて、湯の特徴や整うポイント、ちょい寄りスポットまでご紹介。今回は「多摩エリアの銭湯3選」

全国の銭湯の数が減少を続けるなか、東京では今なお多数の銭湯が健在。その大半は23区に集中しているが、東京都内の中部～西部、いわゆる「多摩地域」にも名湯は少なくない。なかでも注目は、一度は閉店したものの、元常連客の手によって2026年4月に復活した調布の「鶴の湯」。本格的なバレルサウナまで備えた、驚きのリニューアルを遂げていた。

2026年にリノベーションされた店舗にも行ってみた

老朽化・閉業から「南国」テイストで復活、本格バレルサウナも備える調布『鶴の湯』

京王線沿いの商業地・調布は「映画が生まれる街」だ。市内には2023年の大ヒット映画『ゴジラ-1.0』のVFXを手がけた『株式会社白組』をはじめ、角川大映・東映・日活など映画関連の拠点が点在。調布駅改札内の通路壁面も、旧大映の怪獣映画『ガメラ』の影絵で飾られている。

加えて『ゲゲゲの鬼太郎』などで知られる漫画家・水木しげる氏が晩年を過ごした地であり、鬼太郎関連のオブジェや看板もあちらこちら。調布は大怪獣や妖怪達に出会える街である。

そうした調布の繁華街から、甲州街道沿いに西へ進んだ先にあるのが『鶴の湯』だ。地域で長年親しまれる老舗であり、一時は建物の深刻な老朽化から閉業したものの、元常連客の方が新オーナーとして再建へ着手。施設補修やクラウドファンディングなど努力を重ね、2026年4月に再オープンを果たした。

筆者がリニューアル以前に訪れた当時は、内部全体に経年劣化が目立って薄暗い雰囲気であった。このたび再訪してみると、外観こそ昔に近いものの、店内は壁面や天井が白く真新しい。「OFF COLA」のネオンサインが輝き、のんびりした店内BGMも合わさって海の家のような雰囲気だ。

入り口上にある設備看板はリニューアル前のまま

脱衣所や浴室内も綺麗に補修され、見違えるように鮮やかで明るい雰囲気だ。お湯の温度は全体的に若干ぬるめ〜中程度。円形浴槽のほか、ジェット風呂と電気風呂を合体させた「ジェット電気風呂」、以前からあった人工ラドン風呂を改修した「こどもラドン風呂」もある。

鶴の湯は内湯について従来設備を踏襲しつつ、むしろサウナに注力している。浴室内の「灼熱ミストサウナ」はヴィヒタの葉が壁面をぐるりと囲い、サウナ用うちわもあって、好みに応じて熱気を調整可能だ。「掛け流し水風呂」は吐水口からジャバジャバと水が流れ落ち、冷たすぎず丁度良い水温である。

さらに鶴の湯は、リニューアルに伴って外気浴設備とサウナを拡張。外気浴の椅子は7〜8席あり、鶴の湯の建物を外から眺めつつ、ととのい時間を満喫できる。夜になれば小さなLED電飾で建物がライトアップされ、どこか南国チックだ。おまけに屋外には「都内銭湯唯一」というアロマバレルサウナを新設。6人ほど入る席数があり、セルフロウリュも使えて、室内で会話フリーという、プライベートサウナのような本格設備だ。

湯上がりにビールを飲みたくなる名湯に生まれ変わった

現在は若者やファミリー層の姿が目立ち、リニューアル前とは見違えるほどに生まれ変わっている。そうした賑わいを感じられるのが、お風呂上がりの休憩スペースだ。物販ブースでは手ぬぐいやTシャツを販売しているほか、飲食用のスツールや小さなテーブル、小上がり席も用意。鶴の湯のロゴが描かれたコップで、クラフトビールや生ビールも味わえるのだ。周りには入浴後で嬉しそうな親子がおり、筆者もビールとおつまみを買って一人酒しながら、今後の鶴の湯に期待を深めた。

『鶴の湯』：東京都調布市下石原1-10-2／最寄駅：京王線「西調布」駅から徒歩7分／6:00～25:00(火曜休)／料金：入浴600円、サウナ料金500円(男性)200円(女性)、レンタルタオルセット300円(バスタオル・フェイスタオル)／駐車場あり(3台利用可)

「学園都市」の東側に佇む、国立市で唯一の銭湯『鳩の湯』

JR中央線で「国」分寺と「立」川の間にある街・国立(くにたち)。実は地名より駅名の「国立駅」が先に誕生しており、それが1926年のこと。その後の1951年、旧谷保(やぼ)村が駅名にあやかって国立町(後の国立市)となったのだ。国立(こくりつ)とも読める格調高い市名に倣うように、名門・一橋大学のお膝元として知られ、現在では多摩地域を代表する文教地区となっている。

国立の街並みは大正時代～昭和初期に学園都市として区画分けされたものであり、特に駅南口から『大学通り』『富士見通り』など放射状に伸びる3本の通りが特徴的だ。その一つ、駅から南東へ向かう『旭通り』の先にあるのが『鳩の湯』である。スーパー銭湯の『国立温泉 湯楽の里』を除けば、現在は国立市内唯一の貴重な銭湯だ。

旭通りの奥に灯る鳩の湯の明かり

鳩の湯は2020年にマンション型銭湯へリニューアルしており、鳩をあしらったロゴが可愛らしい。フロント部分は真新しい公共施設のように爽やかな雰囲気。こちらも鶴の湯と同様に湯上がりの休憩スペースが充実しており、椅子とテーブルではビールなども味わえる。脱衣所も明るく、休憩用のベンチもあって使い勝手が良い。

浴室はベージュ系を多用しつつ全体的に明るく爽やかで、とりわけ照明の配置が巧妙。浴室内の湯船にスポットライトが当てられ、水面がきらめき、肌感覚だけでなく視覚的にもリラックス感を醸し出しているのだ。壁面にはモザイクタイルで大きな富士山が描かれ、銭湯らしさを演出している。

浴槽は炭酸泉、シルク風呂、ジェット風呂、水風呂の4種類。炭酸泉は数人ほど入れる広さがあり、通常の銭湯のものとしては結構なサイズ。湯温は40℃前後のシルク風呂も、無理なく体を伸ばして入れる大きさが確保されている。ジェットの浴槽は背中ジェットと脇腹ジェット、座風呂の3種を備え、湯温は42℃程度とあつ湯を兼ねている。水風呂は水温24℃ほどで体に優しいラインだ。

鳩の湯の看板は旭通り側にも掲示されている

コンフォートサウナは壁面にレンガ風のタイルが貼られ、こちらも穏やかな雰囲気だ。室内は2段式でコンパクトな造りであり、最大5人までと決められている。上段でも比較的長居できそうな室温なので、無理せずじっくりサウナを楽しみたい時におすすめだ。浴室奥からは外気浴スペースも兼ねた中庭もあるので、国立の空を見上げつつ、サウナ後のととのい時間を満喫しよう。

『鳩の湯』：東京都国立市東2-8-19／最寄駅：JR中央線「国立」駅から徒歩8分／13:00～23:00(月曜休)／料金：入浴600円、サウナ料金400円(※男湯のみ)、レンタルタオル50円(フェイスタオル)100円(バスタオル)／駐車場あり(3台利用可)

良質な地下水と最新設備が強み。日本で2番目に小さい市の『狛江湯』

小田急小田原線沿いの街・狛江市は、東京都内で最小面積の市であり、日本全体で見ても埼玉県蕨市に次いで2番目に小さい。多摩川を挟んで神奈川県川崎市に接しており、川からの伏流水や国分寺崖線の湧き水など、水と緑の環境がとても豊富。駅からすぐ近くでも、狛江弁財天池の周辺が特別緑地保全地区となっている。こうした良環境を活かしているのが『狛江湯』だ。

狛江湯は1955年に創業し、1992年にビル型銭湯へ改築。2022年～2023年には錦糸町の人気店「黄金湯」など実績もある建築事務所・スキーマ建築計画の手で、大規模リニューアルを行った。内装はコンクリート打ちっ放しでグレー主体の、モダンでソリッドな空間。通路部分にもアート作品やベンチ、冊子類の置かれたスタンドなどがあり、大変にスタイリッシュな内装設計である。

脱衣所もグレーベースでシックな雰囲気。ロッカー部分は中段に開放式の棚があり、荷物や飲み物の一時置きに便利だ。トイレ横の壁面には銭湯の成り立ちや特徴、設備を紹介する文章も書かれているので、湯上がりなどに軽く読んでみても良いだろう。

浴室内は天井高を抑えた、こじんまりとした空間である。フロントや脱衣所のグレーから一転して、床面や壁面には一面にミントグリーンのタイルが貼られ、狛江市の自然を感じさせる穏やかさだ。

入り口にはためく狛江湯の暖簾

浴槽などには天然水を使用しており、肌触りがとても柔らかく、狛江の豊かな水環境を湯船から実感できる。設備も充実しており、炭酸泉は濃度1,000ppm以上という高水準のものを導入。あつ湯は湯温42℃ほどで、L字型の湯船に背中を強く刺激するジェットバス、浴槽の底から泡が吹き出すミクロマットを備える。ほどほどの高温に水質の良さが合わさり、体全体にじんわりと染み込むような気分だ。

水風呂は14〜15℃とかなりの冷たさで、深さも男湯は90cmほどとかなりのもの。こちらも天然水効果のおかげか、低温の割に無理なく入れる感覚があった。サウナ室内は10人ほどが利用でき、座面は国産ヒノキ材、壁面は輻射熱効果のある麦飯石を使用している。オートロウリュもあり、室内BGMは瞑想向きのリラクゼーションサウンド。間接照明を効果的に配置した薄暗い室内で、シームレスに自分の世界へ没入できる。

外気浴はできないものの、スポットクーラー付きの休憩スペースが設置されており、ととのい度はかなり高い。非常に高クオリティなサウナに加え、サウナ無しでもあつ湯と水風呂の温冷交代浴をスムーズに行えるなど、現在の若いサウナーや銭湯好きの嗜好に合致した湯処だ。

また、狛江湯のフロント部分はカフェバー「SIDE STAND」を兼ね、クラフトビールや清涼飲料水などを、本格的な軽食やおつまみとともに提供している。フロント横のミニテーブルのほか、屋外テラス席もある。夜の気温が下がる中秋以降がベストシーズンだろう。銭湯オリジナルのTシャツやタオルなどを販売する物販ブースもあるので、お土産にいかがだろうか。

『狛江湯』：東京都狛江市東和泉1-12-6／最寄駅：小田急小田原線「狛江」駅から徒歩3分／13:00～23:00(火曜休)／料金：入浴600円、サウナ料金680円(レンタルタオル込)／駐車場なし

鶴の湯のバレルサウナに、生き残り戦略のヒントが?

今回の銭湯3軒は全て、2020年以降に大規模リニューアルを行った店舗。いずれも今後の銭湯業界や客層の変化を考慮して、最新設備に加えてサウナや水風呂にも注力している点が共通だ。とりわけインパクトが強いのが、調布・鶴の湯のバレルサウナである。

東京都内で他にバレルサウナを利用できる施設は、スーパー銭湯ではJR中央線・武蔵小金井駅から直近の『RAKU SPA Station 武蔵小金井』、大型スパリゾートとして知られる『スパジアム ジャポン』が挙げられる。中野区や港区のプライベートサウナでも導入店舗が見られるが、利用する場合の料金はスーパー銭湯なら平日でも2,000円前後、プライベートサウナであればプラン次第で数千円～1万円以上にも達するはずだ。

そうした中、鶴の湯はサウナ込入浴料が男性1,100円、女性800円という圧倒的なロープライス。タオルセットなどをレンタルすると300円加算されるが、それでも1,500円に満たない料金でプライベートサウナ同様の設備を享受できるのだ。銭湯の料金としてはお高めでも、高価格帯の温浴店舗に比べればリーズナブルな選択肢である。

昨今は燃料高を背景に、都内銭湯料金が550円から600円に上がり、サウナやレンタルタオルなどの追加料金も、どうしても各店で値上げせざるをえない情勢だ。こうした時だからこそ、一級品のサウナを導入するなど、あえて攻めの姿勢で設備投資を行うことが重要とも言える。だが、そうしたチャレンジのためには、店舗側の熱意や周囲の理解が必要不可欠だという事も、鶴の湯の事例からは見えてくるのだ。