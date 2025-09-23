ヒステリックな母親に育てられ、交友関係から進路、着る服に至るまで全てを管理されて生きてきたみちか。そんな母親から逃れるべく、家を出て父親の単身赴任先へ向かうが、距離が離れても母親がみちかを解放することはなく「恩知らず」「早く帰ってこい」とひどい言葉を浴びせる始末。そんなある日、母親から脅迫めいたメールが届き……。
漫画『さよなら大嫌いなお母さん 毒親からの解放』(企画・リアコミ、原作・みちか、漫画・kanata/KADOKAWA)より一部をご紹介します。
『さよなら大嫌いなお母さん 毒親からの解放』(企画・リアコミ、原作・みちか、漫画・kanata/KADOKAWA)
毒親を捨てて、“私”の人生を取り戻す
「子どもは親を選べない」
親に人生を狂わされた子どもが選ぶ道とは――?
