ヒステリックな母親に育てられ、交友関係から進路、着る服に至るまで全てを管理されて生きてきたみちか。そんな母親から逃れるべく、家を出て父親の単身赴任先へ向かうが、距離が離れても母親がみちかを解放することはなく「恩知らず」「早く帰ってこい」とひどい言葉を浴びせる始末。そんなある日、母親から脅迫めいたメールが届き……。

漫画『さよなら大嫌いなお母さん 毒親からの解放』(企画・リアコミ、原作・みちか、漫画・kanata/KADOKAWA)より一部をご紹介します。

『さよなら大嫌いなお母さん 毒親からの解放』は現在好評発売中。気になった方はぜひチェックしてみてください。