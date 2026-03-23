お金や株式、保険など「金融資産全般を蓄える」貯蓄。今回マイナビニュースでは、特に貯金に関してアンケートを実施しました。そこから見えてきたのは「貯められる人」と「貯められない人」の違い。

そこで、マイナビニュースアンケート会員の実体験からエピソードを抜粋。人気漫画家兼イラストレーターの菅原県さんにイラスト化してもらいました。

【漫画】浪費する人が解約できない理由は......

これまでにかけた時間やお金にとらわれず、今の自分にとって本当に必要かどうかで判断することが大切なのかもしれません。

総務省統計局「家計調査報告(貯蓄・負債編)」によると、1世帯(二人以上)当たり貯蓄現在高は平均1,904万円、貯蓄保有世帯の中央値は1,107万円です。物価の上昇や将来不安から、「貯蓄」の重要性があらためて注目されています。日常の中でどうお金を貯めていくかが、多くの人にとって現実的な課題となっています。あなたは貯蓄タイプと浪費タイプ、どちらに共感しますか?

調査時期: 2025年11月28日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 306人

調査方法: インターネットログイン式アンケート

