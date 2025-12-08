お金や株式、保険など「金融資産全般を蓄える」貯蓄。今回マイナビニュースでは、特に貯金に関してアンケートを実施しました。そこから見えてきたのは「貯められる人」と「貯められない人」の違い。

そこで、マイナビニュースアンケート会員の実体験からエピソードを抜粋。人気漫画家兼イラストレーターの菅原県さんにイラスト化してもらいました。

【漫画】会計で損しがちな人の共通点は……

「ポイントカードやクーポンを出しておく」など、ちょっとした"事前準備"を習慣にできると、お金も時間もムダにしにくくなりそうです。

総務省統計局「家計調査報告(貯蓄・負債編)」によると、1世帯(二人以上)当たり貯蓄現在高は平均1,904万円、貯蓄保有世帯の中央値は1,107万円です。物価の上昇や将来不安から、「貯蓄」の重要性があらためて注目されています。日常の中でどうお金を貯めていくかが、多くの人にとって現実的な課題となっています。あなたは貯蓄タイプと浪費タイプ、どちらに共感しますか?

調査時期: 2025年7月28日〜29日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 300人

調査方法: インターネットログイン式アンケート

