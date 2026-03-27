人懐っこい赤ん坊猫のきなこ。海辺の家で暮らす小学1年生のここな。ある日、突然起きた地震と津波と原発事故により家族と離れ離れになり、その土地に取り残された彼らは、家族の帰りを待って“おるすばん”を続けている。

そして故郷を失って別の場所で生きる少女・さきの願い。それぞれの思いを乗せて時間が過ぎていく。失われてしまったもの、ずっとそこにあるもの……「猫の一生」を通して描く震災の物語。

現在モーニング・ツーで好評連載中、3月23日にコミックス1巻が発売したばかりの『るすばん猫きなこ』(今日マチ子/講談社)第1巻より一部をご紹介します。

また、マイナビニュースでは著者・今日マチ子先生のインタビューも掲載中です。

※この話には、津波・原発事故に関する描写が含まれます。フラッシュバック、強いショックを受けられるなどのご心配がある方はご注意ください。

※この作品はフィクションです

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第2話 きなこ0歳2ヵ月と2日め(その1)(2)

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マイナビニュースでの試し読みはここまでとなります。『るすばん猫きなこ』は、現在モーニング・ツーで好評連載中、3月23日発売のコミックス1巻はAmazon.co.jpはじめ各種書店・電子書店などで購入できます。

⇒あの日から15年、猫の一生とともに描く“震災”―今日マチ子先生のインタビューもマイナビニュースで公開中!

『るすばん猫きなこ』(今日マチ子/講談社)

震災の後を生きる、猫と少女の物語

人懐っこい赤ん坊猫のきなこ。海辺の家で暮らす小学1年生のここな。

ある日、突然起きた地震と津波と原発事故により家族と離れ離れになり、その土地に取り残された彼らは、家族の帰りを待って“おるすばん”を続けている。

そして故郷を失って別の場所で生きる少女・さきの願い。

それぞれの思いを乗せて時間が過ぎていく。

失われてしまったもの、ずっとそこにあるもの……「猫の一生」を通して描く震災の物語。

※この話には、津波・原発事故に関する描写が含まれます。フラッシュバック、強いショックを受けられるなどのご心配がある方はご注意ください。

現在モーニング・ツーで好評連載中、コミックス1巻はAmazon.co.jpはじめ各種書店・電子書店などで購入できます。