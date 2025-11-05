九州の南端に位置し、面積は九州でいちばん広く、人口は福岡県、熊本県の次に多いという鹿児島県。奄美群島、屋久島、種子島など自然豊かな離島が多く、今も噴煙を上げる桜島は鹿児島県を代表する観光スポットとなっています。

霧島、指宿などの温泉地にも恵まれ、芋焼酎、黒豚、さつま揚げなどのグルメも充実する鹿児島県。この鹿児島県にライバルがいるとすればどの都道府県なのでしょうか。

鹿児島県にライバルの都道府県はあると思う?

始めに、鹿児島県にライバルの都道府県があると思うかを聞いたところ、回答は以下のようになりました。

ある…61.3%

ない…38.7%



鹿児島県のライバル県ランキング

続いて、鹿児島県のライバルはどの都道府県だと思うか、先の質問で「ある」と答えた方に聞きました。得票率の高かった順にランキングにすると下記の通りです。

1位 熊本県…28.5%

2位 宮崎県…22.1%

3位 沖縄県…10%

4位 北海道…6.4%

5位 福岡県…6%

6位 山口県…4.8%

7位 長崎県…4%

8位 大分県…2.8%

9位 青森県…2.4%

10位 岩手県…2%

10位 静岡県…2%

ここからは10位までにランクインした都道府県の概要と、アンケートに寄せられた「ライバルだと思う理由」や「鹿児島県を訪れるのにおすすめの季節」などをご紹介します。

1位 熊本県…28.5%

熊本県

鹿児島県のライバル県ランキング、1位は「熊本県」でした。熊本県、宮崎県、鹿児島県の「南九州」において、政令指定都市をもつのが熊本県。熊本市は福岡市、北九州市に次ぐ九州第3の都市とされ、経済や交通の要となっています。鹿児島県とは九州新幹線で約1時間という距離。

一方、熊本県には豊かな自然も広がり、現在も火山活動を続ける「阿蘇山」、山間の秘境ムードが漂う「黒川温泉」など、人気の観光地も充実しています。加藤清正が築城した「熊本城」、隠れキリシタンの遺跡が残る天草諸島など、歴史に浸れるスポットも。

鹿児島県と同様に温暖であることから畜産業も盛んで、ブランド牛の「あか牛」、馬肉などが名物。農産物では「デコポン」で知られる不知火(しらぬい)、トマト、すいかなどの栽培が盛んです。豚骨スープに焦がしにんにくなどをきかせた濃厚な熊本ラーメンは、熊本県の人気グルメ。

ライバルだと思う理由

「近隣で人口も鹿児島県と同程度。福岡県に次ぐ九州のナンバー2を争う県同士なのでは」(49歳女性)

「有名な火山がそれぞれにあり、観光地としてライバルなのでは」(38歳男性)

「観光地の雰囲気や食べ物が似ているから」(53歳男性)

2位 宮崎県…22.1%

宮崎県

2位は「宮崎県」でした。鹿児島県の北東に隣接する宮崎県は、九州では佐賀県の次に人口が少ない県です。沖合を流れる黒潮の影響で、一年を通して温暖で日照時間は全国トップレベル。自らを「日本のひなた」とPRしており、プロスポーツのキャンプ地としてもおなじみです。

温暖な気候から日向夏やマンゴーなどの果物栽培が行われ、畜産業も盛んです。「みやざき地頭鶏(じとっこ)」などのブランド地鶏があり、炭火焼きやチキン南蛮などは宮崎県の名物料理。また、宮崎県には神話の伝説が多く残り、その舞台とされるのが「高千穂」です。神に捧げられる「高千穂の夜神楽」は、国の重要無形民俗文化財に指定されています。

ライバルだと思う理由

「美味しい魚もお肉もそろっているところが似ているから」(36歳女性)

「芋焼酎でいうと、鹿児島の黒白波、宮崎の黒霧島がライバルかと」(53歳男性)

「食文化が近いし、方言も似ているなど共通点が多いので」(49歳女性)

3位 沖縄県…10%

沖縄県

3位は「沖縄県」でした。鹿児島県に一番近く、沖縄本島のほか宮古島や石垣島など、多数の島からなる沖縄県。大自然が広がる南国リゾートとして、都道府県魅力度ランキングにおいてトップ3に入る人気の県です。琉球王国時代には鹿児島県の統治下にあり、両県は歴史的に深いつながりがあります。

現在は観光業や飲食業などの第3次産業が盛ん。その割合は沖縄県の産業の約8割以上を占めています。観光の定番は、マリンスポーツが楽しめる離島や、ジンベエザメに会える「沖縄美ら海水族館」、天然記念物のヤンバルクイナが生息する北部のやんばる地域など。パイナップル、沖縄そば、チャンプルー、ラフテーなどの沖縄グルメも大きな魅力です。

ライバルだと思う理由

「沖縄本島は離れているが、奄美大島などは沖縄県に近いので意識していそう」(58歳男性)

「南国に行こうとなると、鹿児島を飛び越えて沖縄へ行ってしまいがち」(46歳男性)

「沖縄県には薩摩藩の文化が生きていると思うから」(45歳男性)

4位 北海道…6.4%

4位は「北海道」でした。一見すると共通点がないように見える鹿児島県と北海道。「北と南で気候も風土も大きく異なるから」という理由で選んだ方が多かったようす。肉が美味しい鹿児島県に対し、「北海道は海の幸が美味しいから」というコメントもありました。

今回に限らず、北海道は全国のライバル県ランキングの常連。札幌、函館、富良野、知床など個性豊かな観光地が点在し、広大な土地で自然を感じながらトレッキング、ドライブ、スキー、グルメ、温泉など、あらゆるレジャーが楽しめます。海鮮丼、ジンギスカン、ラーメン、乳製品など、北海道グルメも人気のあるものばかり。

ライバルだと思う理由

「南と北でまったく違うが、食べ物が美味しいところがまさにライバル」(48歳男性)

「鹿児島県といえば肉。これに対抗できるとしたら北海道の海の幸」(53歳女性)



5位 福岡県…6%

鹿児島県のライバル県ランキング、5位は「福岡県」でした。九州最大の人口を抱え、福岡市、北九州市と2つの政令指定都市がある福岡県。九州の玄関口としての役割もあり、経済、物流、交通の要として大きな影響力を見せています。

鹿児島県とは九州新幹線で結ばれ、博多駅から鹿児島中央駅までの所要時間は最短で約1時間20分程度。日帰りで行き来することも可能な距離となっています。福岡県の主な観光地は「太宰府天満宮」、「糸島」、「柳川」など。辛子明太子、八女茶、豚骨ラーメン、ごぼ天うどんなど美味しいものもそろっています。

ライバルだと思う理由

「福岡は九州の大都市として存在感があるから」(43歳男性)



6位 山口県…4.8%

6位は「山口県」でした。日本海や瀬戸内海に面し、九州から本州への玄関口となっている山口県。鹿児島県のライバルとして選んだ理由に「薩長同盟」を挙げた方が多くいました。異なる思想を持ちながら、日本の近代化に向けて手を組んだ薩摩藩と長州藩。長州藩は吉田松陰、高杉晋作、伊藤博文などの名士を輩出しています。

山口県の主な観光地としては、吉田松陰が開いた「松下村塾」、カルスト台地の絶景や鍾乳洞が見られる「秋吉台」、砂浜と海のコントラストが美しい「角島大橋」など。九州に面した下関ではふぐが名物で、ふぐ刺しやふぐ鍋などを堪能できます。

ライバルだと思う理由

「薩摩藩と長州藩という歴史的な因縁があるから」(44歳男性)

7位 長崎県…4%

7位は「長崎県」でした。面積の約45%が島しょ部という、島が多い長崎県。入り組んだリアス海岸が続く地形ということもあり、海岸線の長さは北海道に次ぐ全国2位となっています。漁業が盛んで漁獲量も全国トップクラス。対馬や五島列島沖などを中心に、さば、あじ、いかなど多種類の魚が水揚げされています。

長崎県は日本で最初に、オランダやイギリスなどとの西洋貿易が行われた場所。今も旧外国地居留地など、街のいたるところから異国情緒が感じられます。人気のスポットは「グラバー園」、「大浦天主堂」、「オランダ坂」など。長崎グルメにはちゃんぽん、皿うどん、カステラ、手延べそうめんなどがあります。

ライバルだと思う理由

「どちらの県にも有名な活火山があるから」(54歳女性)

8位 大分県…2.8%

8位は「大分県」でした。日本有数の温泉地・別府や湯布院があり、温泉の源泉総数や総湧出量は日本一という大分県。鹿児島県はそのどちらも大分県に次ぐ第2位となっており、両県ともに九州における温泉が豊かな県として存在感を放っています。

大分県の有名な観光地は温泉のほかに、「耶馬渓(やばけい)」や「九重“夢”大吊橋」など。大分グルメには豊後水道に揚がる関さば、関あじなどの海の幸、古くから養鶏が盛んなことから鶏めし、とり天などがあります。なかでも中津市はからあげ店が多く、「からあげの聖地」とも呼ばれています。

ライバルだと思う理由

「どちらも九州のなかで、圧倒的に温泉地としての存在感があるから」(47歳女性)

9位 青森県…2.4%

9位は「青森県」でした。美しいブナ林が広がる世界遺産「白神山地」や、清流と渓谷美の「奥入瀬渓谷」、落ち着いた雰囲気の浅虫温泉、酸ヶ湯温泉、桜の名所「弘前城」など、自然豊かな観光名所がそろいます。また、日本におけるりんご収穫量の約6割は青森県産。にんにく、ごぼうなどの栽培も盛んです。夏に行われる「青森ねぶた祭」は東北三大祭りの一つ。

10位 岩手県…2%

10位は「岩手県」でした。面積は、北海道に次いで全国2位の大きさ。三陸海岸沿いはかき、わかめ、昆布の一大養殖地で、沖合は世界有数の好漁場となっています。冷涼な気候から畜産業や米作りも盛んで、いわば日本における食料基地のような存在。岩手山の麓にはバターなどの乳製品でおなじみの「小岩井農場」があり、観光スポットとしても人気です。

10位 静岡県…2%

10位には「静岡県」も。太平洋、駿河湾、相模湾に面して長い海岸線をもち、漁業が盛んな静岡県。牧之原台地に代表される、茶の一大産地でもあります。茶の生産量は日本一で、その次に多いのが鹿児島県。両県だけで生産量は全体の約8割を占めています。浜松市を中心にオートバイ、楽器作りなども盛んです。「三保松原」、「朝霧高原」などは富士山の絶景スポット。

鹿児島県を訪れるのにおすすめの季節は

続いて「鹿児島県を訪れるのにおすすめの季節」を聞きました。

1位 年間通しておすすめ…30.1%

2位 春(3月～5月)…27.3%

3位 秋(9月～11月)…17.7%

4位 夏(6月～8月)…14.9%

5位 冬(12月～2月)…10%



年間通しておすすめの理由

「観光はやっぱり桜島。どの季節もおすすめ」(31歳男性)

「鹿児島は食べ物が美味しい。夏は白熊アイス、流しそうめん屋も多い。寒い時の鹿児島ラーメンもいい」(55歳男性)

「美味しいさつま揚げで焼酎が飲みたいので季節はあまり関係ないから」(29歳女性)



春(3月～5月)がおすすめの理由

「春の桜島はきれいだし、きびなごが旬だから」(54歳男性)

「夏から秋は台風のシーズンなので。春は気候もちょうど良いと思う」(46歳男性)

「自然豊かなので、花や新緑が見ごろの時に行きたい」(38歳男性)



秋(9月～11月)がおすすめの理由

「さつまいもが美味しい時季だから」(28歳女性)

「黒豚のしゃぶしゃぶを食べたいから」(58歳男性)

「食べ物が美味しくなって、温泉にもぴったりの季節だから」(42歳男性)

夏(6月～8月)がおすすめの理由

「海水浴、バードウォッチング、ダイビングなど海の遊びを存分に楽しみたいから」(37歳男性)

「夏に入った指宿の砂むし風呂が気持ち良かったので」(51歳男性)

冬(12月～2月)がおすすめの理由

「魚が美味しい時季だし、霧島や指宿、枕崎などの温泉に行きたい」(56歳男性)

「黒豚のしゃぶしゃぶが大好きで、冬がいちばん楽しめそうだから」(55歳男性)

鹿児島県のライバルは、九州、南国、歴史などがキーワード

鹿児島県のライバル県ランキングをご紹介しました。1位「熊本県」、2位「宮崎県」、3位「沖縄県」という結果になりました。ご自身のイメージと比べてみると、いかがでしょうか。

まずは鹿児島県に接する2県と、南国イメージのある沖縄県がランクイン。熊本県に対しては「九州一は福岡県だが、その次の座を狙っている県同士として」、宮崎県や沖縄県に対しては「温暖な南国イメージ」、「自然豊かな離島が多い」などの共通点から選んだという声が多く届いていました。

4位以下には、薩長同盟で手を組んだ山口県、温泉が豊かな大分県、茶の一大産地としての静岡県などが入りました。ランキングを見ていると、鹿児島県の色々な側面を改めて知ることができます。

ライバルとして火花を散らすというよりも、共通点をもつことで互いに高め合う存在のライバル県。興味をもった方は、ご自身の出身地や今住んでいる都道府県にもライバルがいるかどうか、考えてみませんか。

