「許さない!たっぷり慰謝料とってやる!!」

結婚10周年の記念日に知らない女と笑顔でホテルに入っていった夫。私には急な仕事のフリをしておきながら、何喰わぬ顔で不倫していたなんて…。 絶望のどん底で手を差し伸べてくれたのは元サレ夫で離婚経験者の同僚。彼のアドバイスを元に探偵社に頼らない自力の証拠集めをすることに!!

スパイ顔負けの難関ミッションをくぐり抜け、2人に動かぬ証拠を突きつけて不倫の代償をしっかりと払わせてみせる──! DPNブックス「コミックなにとぞ」発の漫画『離婚大作戦!～不倫夫よ、首を洗って待っていろ～』(著・むぎ)より一部をご紹介します。

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次回、続きます。

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