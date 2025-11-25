仕事を辞める理由は人それぞれ。そして、中には“ただ辞めるだけでは終われない”人たちもいます。上司のパワハラやモラハラ、理不尽な人間関係……そんな苦しみを乗り越え、「やり返す形で退職」を遂げた人たちの“痛快リベンジ”を、マイナビニュース会員へのアンケートで収集。誰もが一度は想像する「リベンジ退職」のリアルを4コマ漫画でご紹介します。

■勝手にしろ! さようなら…

リベンジ退職は、単なる“辞め方の問題”にとどまりません。背景には、過重労働、ハラスメント、評価制度への不信など、構造的な職場ストレスが横たわっています。怒りや悔しさを爆発させて去る人の姿は、見方によっては自分勝手かもしれませんが、その多くは「何度も我慢を重ねた末の最終手段」。こうした報復的な行動は、企業と個人双方に傷を残すことも事実です。

感情の暴発を防ぐためには、日常的に“声を上げやすい職場文化”を築くこと、そして働く側も自分の限界を早めに察知し、適切な出口を選べるスキルを持つことが求められます。リベンジ退職は、個人の怒りを通して「働き方と職場関係の再構築」を社会に問いかける、現代的なシグナルなのかもしれません。

次回も、本当にあった“リベンジ退職”の物語をお届けします。

調査時期: 2025年9月17日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 501人

調査方法: インターネットログイン式アンケート