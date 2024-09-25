ドイツ発のトラベルケースブランドの「Floyd(フロイド)」は、伊勢丹新宿店の本館地下1階にて第2弾となるポップアップストアを開催する。第1回の反響を受けて開催期間が延長された今回は、10月2日から22日までの3週間。

Floydは、ドイツ・ミュンヘン出身のBernd GeorgiとHorst Kernが、70年代のベニスビーチ・ボヘミアンからインスピレーションを受けて誕生した、スタイリッシュで機能的なトラベルケースブランド。カラフルな展開と、スケートボードのウィールを採用したキャスター部分が特徴となっている。

ポップアップストアの詳細は以下の通り。

  • 開催期間：10月2日～10月22日 10:00～20:00
  • 場所：伊勢丹新宿店 本館地下1階 旅行鞄

商品の詳細は以下の通り。イベントでは取り扱わないカラーもある。

  • 画像上からCABIN、CHECK-IN、TRUNK

FLOYD CABIN

  • 価格：12万1,000円
  • カラー：Bounty White、Floyd Gold、Sugar Pink、Miami Blue、Pacific Blue、Hot Orange、Magic Purple、Vegas Green、Tarmac Grey、Bronco Brown
  • サイズ：55.5cm×39cm×23cm
  • 重量：4.4kg
  • 容量：41リットル
  • 外装：100%ポリカーボネート マクロロン
  • 裏地：リサイクルポリサテン
  • その他仕様：360°スケートボードスピナーホイールシステム採用、アルミニウムフレーム構造、3桁TSAロック採用、スーツケースカバー、シューズバッグ、ハンドスパナ付き

FLOYD CHECK-IN

  • 価格：14万3,000円
  • カラー：Bounty White、Floyd Gold、Sugar Pink、Miami Blue、Pacific Blue、Hot Orange、Magic Purple、Vegas Green、Tarmac Grey、Bronco Brown
  • サイズ：70cm×45cm×25cm
  • 重量：5.8kg
  • 容量：61リットル
  • 外装：100%ポリカーボネート マクロロン
  • 裏地：リサイクルポリサテン
  • その他仕様：360°スケートボードスピナーホイールシステム採用、アルミニウムフレーム構造、3桁TSAロック採用、スーツケースカバー、シューズバッグ、ハンドスパナ付き

FLOYD TRUNK

  • 価格：16万5,000円
  • カラー：Sugar Pink、Miami Blue、Pacific Blue、Hot Orange、Vegas Green、Tarmac Grey、Bronco Brown、Magic Purple
  • サイズ：78cm×50.5cm×29cm
  • 重量：6.8kg
  • 容量：95リットル
  • 外装：100% ポリカーボネート マクロロン
  • 裏地：リサイクルポリサテン
  • その他仕様：360°スケートボードスピナーホイールシステム採用、アルミニウムフレーム構造、3桁TSAロック採用、スーツケースカバー、シューズバッグ、ハンドスパナ付き

トラベルケースは全色赤のウィールが付属しているが、11色の交換パーツを組み合わせて付け替えることで、オリジナルカラーリングを楽しめる。ウィールは8個入りで、各ウィールにABEC7メタル・ボールペアリングが2個付属する。

FLOYD WHEEL SET

  • 価格：1万1,000円
  • カラー：Kickin Orange、Laser Green、Speed Yellow、Glow in the Dark、Rocket Gold、Neon Pink、Marshmallow Pink、Floyd Pink、Racing Green、Jet Blue、Knievel Blue

FLOYD WEEKENDER

  • WEEKENDER、WASHKIT

  • WASHKIT

  • 価格：4万700円
  • カラー：Bronco Brown、Gator Green、Hot Orange、Sugar Pink、SharkBlue、Sky Blue、Funky Lilac
  • サイズ：46cm×31cm×24cm
  • 容量：30リットル
  • 素材：ナイロンツイル
  • 裏地：リサイクルポリサテン
  • その他仕様：パッド入りラップトップコンパートメント仕様、調節可能なショルダーストラップ2本付き、すべてのFloydトラベルケースに取り付け可能、巾着袋付き

FLOYD WASHKIT

  • 価格：1万7,600円
  • カラー：Bronco Brown、Gator Green、Hot Orange、Sugar Pink、Shark Blue、Holld Wood Pink、Sky Blue
  • サイズ：24cm×19.5cm×9cm
  • 容量：4リットル
  • 素材：ナイロンツイル
  • 裏地：リサイクルポリサテン
  • その他仕様：マルチコンパートメント仕様、Floyd巾着ダスターバッグ付き