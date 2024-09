スイスの時計ブランド「ラドー(RADO)」から、スクエア型でスケルトンダイヤルの機械式ウオッチ「トゥルー スクエア オープンハート」の限定モデルが登場。白と黒の2色で構成したユニークなタイムピースだ。白を基調とした「R27073752」と、黒を基調とした「R27086752」の2モデルを展開し、価格は両者とも493,900円。それぞれ世界限定888本。

トゥルースクエア オープンハート リミテッドエディション(True Square Limited Edition)

白と黒のバイカラーに着目した今回の新作、ラドーのプレスリリースには叙情的な記述が並ぶ(以下、一部を引用)。

黒と白には神秘的な何かがあると認めましょう。黒と白は互いに対照的ですが、それが調和すると良いことが起こります。チェス盤の交互に配置されたマス目と、黒と白の駒の正確な相互作用を考えてみましょう。キングとクイーンのゲームは、正確さと筆舌に尽くしがたい美しさによって定義されています。

黒基調のR27086752は、ブラックのハイテクセラミック製モノブロックケースとリュウズ、ポリッシュ仕上げのブラックとホワイトのハイテクセラミック製ブレスレットという構成。ブラックPVDサンドブラスト仕上げのチタン製ケースバックには「LIMITED EDITION ONE OUT OF 888」を刻印した。文字盤はブラックとホワイトの縦サテン仕上げ。インデックスには、8個のダイヤと4個のブラックダイヤを配している。

白基調のR27073752も、黒基調のR27086752と同じ構成。黒と白がそのまま反転したイメージだ。