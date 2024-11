若鶴酒造の三郎丸蒸留所から、三郎丸シングルモルトウイスキーシリーズの最新作が発表となった。2021年蒸留のシングルモルトウイスキーを「三郎丸(さぶろうまる)V(フィフス)THE HIEROPHANT(ザ ハイエロファント)」と名付け、本数限定で11月7日から販売する。

「三郎丸V THE HIEROPHANT」

このシリーズは、2020年発売「三郎丸0 THE FOOL」、2021年発売「三郎丸I THE MAGICIAN」、2022年発売「三郎丸II THE HIGH PRIESTESS」、2023年発売「三郎丸III THE EMPRESS」、2024年6月発売の「三郎丸IV THE EMPEROR」と続いてきており、今回の「三郎丸V」は第6弾となる。

ラベルはタロットカードをモチーフにしており、三郎丸Vでは大アルカナ22枚の5番「教皇(THE HIEROPHANT)」をチョイス。キーワードは、師匠、伝統、指導、精神的な規範だ。切り絵作家の加野由希絵氏が切り絵を制作し、ラベルデザインに採用した。

「三郎丸V THE HIEROPHANT」のラベル

販売は、オンラインショップ「私と、ALC.」会員限定の抽選。三郎丸Vの通常版とカスクストレングスの各1本がセットになっている。申し込み期間は、2024年11月7日12時~同年11月13日23時59分。

「三郎丸V THE HIEROPHANT」

「三郎丸V THE HIEROPHANT カスクストレングス」

シングルモルト「三郎丸V THE HIEROPHANT」

アルコール分:48%

容量:700ml

蒸留年:2021年

原材料:モルト(へビリーピーテッド)

希望小売価格:15,400円

ボトリング本数:12,600本

シングルモルト「三郎丸V THE HIEROPHANT カスクストレングス」