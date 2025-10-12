誰もが一度は経験する義理の両親との微妙な距離感。価値観の違い、世代間ギャップ、子育てへの口出し……。そこで今回、マイナビニュース会員に「義理の両親にありえないと思った出来事」についてアンケートを実施。4コマ漫画でご紹介します。

■夫が相続したのは…

見栄や派手な生活の裏に借金があったのは辛い現実ですね。相続放棄の検討など、早急に専門家へ相談が必要です。配偶者として夫を支えつつ、感情的にならず冷静に対処することが大切。義父を反面教師として、堅実な家計管理を心がけましょう。