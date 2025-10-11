誰もが一度は経験する義理の両親との微妙な距離感。価値観の違い、世代間ギャップ、子育てへの口出し……。そこで今回、マイナビニュース会員に「義理の両親にありえないと思った出来事」についてアンケートを実施。4コマ漫画でご紹介します。

■会社名だけで判断すると…

会社の規模や知名度で人を判断し、成功してから手のひら返しをする姿勢は、娘婿への敬意が欠けていますね。本来は本人の決断を尊重すべきでした。今後の関係修復には誠実な謝罪が必要でしょう。